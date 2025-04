O Coro do IES Monte Carrasco de Cangas, Premio de ESO no concurso "Canta Rosalía!"

O coro do IES Monte Carrasco de Cangas gañou o premio do concurso escolar Canta Rosalía! na categoría Fontiñas (ESO), convocado pola Deputación de Pontevedra, cun traballo para conmemorar o Día de Rosalía de 2025, no que escolleuse por consenso o tema “Airiños aires”, da poetisa galega, musicado polo compositor e docente en Valencia, Juan Ramos, e con arranxos no centro cangués para voces, violín, violonchelo, piano e batería.

No concurso presentáronse 15 centros de ensino e se repartiron premios en catro categorías con galardóns, ademáis de a Cangas, a centros de Cerdedo-Cotobade, Crecente, A Guarda, Mos, Poio, Tui e Vilaboa. Hoxe mércores foi a gala de entrega, coincidindo co Día do Libro, no Centro Príncipe Felipe, nun acto que contou coa presenza dos deputados provinciais Jorge Cubela e Sandra Bastos e no que os 200 alumnos que asistiron puideron gozar dunha actuación musical a cargo de Pakolas e Laura Romero.

Entrega dos premios hoxe no Centro Príncipe Felipe. / Rafa Estévez/Deputación

O Coro do IES Monte Carrasco, dirixido polo profesor de música Xosé Pumar, naceu no curso 2018-19 e está formado por alumnado, profesorado, persoal non docente e familias que se renovan cada ano.

Trátase dunha actividade voluntaria que ten como obxectivos achegar unha alternativa de lecer para o alumnado, ofrecer unha experiencia artística e musical permanente no tempo e establecer vínculos de convivencia entre a comunidade educativa. Ensáiase durante os períodos de lecer en horario escolar e fanse actuacións en eventos escolares organizados ao longo do curso.

O Coro ao completo no instituto co diploma do premio. / FdV

A peza gañadora do Coro neste concurso ven a engrosar o repertorio do coro á vez que pon en valor a figura de Rosalía manténdoa viva entre a mocidade.

Os premios Canta Rosalía! están repartidos en catro categorías. Na categoría Campaniñas (primeiro ciclo de Primaria) o primeiro premio foi parar ao CEIP Riomaior (Vilaboa), o segundo premio foi ex aequo para o alumnado do CEIP Plurilingüe de Chancelas (Poio) e do CEIP Pazos de Reis (Tui) e o terceiro premio o alumnado do CEIP Plurilingüe de Tenorio (Cerdedo-Cotobade). Na categoría Airiños (segundo ciclo de Primaria) o primeiro premio levouno o alumnado do CEIP A Sangriña (A Guarda), o segundo premio ex aequo ao CEIP Petelos (Mos) e o CEIP Plurilingüe de Chancelas (Poio), e o terceiro premio ao CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro (Crecente). Na categoría Paxariños (Educación Especial) quedou deserta.

Jorge Cubela, deputado de Cultura, Xuventude e Reto Demográfico, lembrou que «o 23 de abril escolleuse como o Día do Libro porque foi o día en que morreron autores tan importantes da historia de literatura universal como Miguel de Cervantes ou William Shakespeare», e destacou que, xusto dous meses antes desta efeméride, «nós celebramos o Día de Rosalía, a nosa autora por excelencia».

Cubela sinalou que «Rosalía de Castro conseguiu alzarse como a voz do noso pobo, porque ninguén como ela tivo tanta sensibilidade e acertou tanto á hora de plasmar a esencia da nosa identidade e as nosas inquedanzas». Neste sentido, o alumnado tivo que indagar sobre a vida e obra da autora para elaborar poemas musicais, na liña do Día das Letras Galegas que este ano se lle dedican ás cantareiras e poetas orais. «Dámosvos os parabéns polo esforzo e o traballo e agardamos que a partir de agora teñades a Rosalía de Castro entre as vosas autoras favoritas e saibades recoñecer o seu talento».

O Coro no photocall da gala dos premios. / Fdv

Os primeiros premios consistiron todos eles nun lote de produtos didácticos ou de instrumentos musicais ou unha experiencia cultural por valor de 600 euros, ademais de actuacións musicais ou teatrais nos centros, agás no caso de Fontiñas (ESO), que foi acompañado dunha actividade de escape room no Castelo de Soutomaior.

Os segundos e terceiros premios consistiron nun lote de produtos didácticos ou de instrumentos musicais ou unha experiencia cultural por valor de 400 e 300 euros, respectivamente. Por mor do Día do Libro os centros recibiron, ademais, un lote de libros, e todos os nenas e nenos levaron un exemplar dun libro de Rosalía de Castro publicados pola Fundación Rosalía de Castro: 'Cantares miúdos', para os máis cativos, e 'Cantares gallegos' para os maiores.