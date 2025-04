Una propietaria quería cobrar parte de los 2 millones de Promalar

La Sección Número 1 de la Audiencia Provincialde Pontevedra desestimó la pretensión de una particular contra la decisión de la Concursal de Promalar de resolver el convenio urbanístico que había firmado con el Concello de Cangas. Sostenía que, como propietaria de terrenos disponía de la facultad para reactivar con el Concello de Cangas el desarrollo del convenio urbanístico firmado el 17 de diciembre de 2004, al ostentar un 50,52% del suelo afectado, aproximadamente 1.716.474 metros cuadrados de suelo urbanizable. Asegura que no pudo ejercitar ese derecho «por cuanto con posterioridad a la compraventa, y sin su conocimiento, los administradores de la concursada interesados la resolución del convenio urbanístico, a fin de obtener un retorno de 2 millones de euros sobre parcelas de las que Promalar no era propietaria, al haber sido transmitidas con todo cuanto le resultaba inherente y accesorio, operándose así, la subrogación en el convenio de la propietaria que reclama, a quien correspondería el derecho de cobro del 50,52% de esos 2 millones de euros». La sentencia señala que la parte actora no promueve en su demanda ninguna acción protectora del dominio y que Promalar, en liquidación, transmitió en el año 2017 a la demandante el dominio de las ficas con el contenido determinado por la legislación urbanística vigente en el momento de la transmisión y que la compraventa de los inmuebles no implica la trasmisión de ningún derecho urbanísticos, ni la cesión, por subrogación de la parte compradora en el lugar de Promalar SL. en liquidación. Entiende el tribunal que, por lo tanto, la parte apelante no pudo subrogarse en un contrato ineficaz e inexistente. «El convenio urbanístico, sometido a condición suspensiva, nunca desplegó eficacia, ni derivaron del mismo derechos, cargas u obligaciones.