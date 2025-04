Lois Soaxe inaugura hoxe o Ciclo de Teatro Afeccionado

O Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo (Citeamor ) comeza hoxe a súa 13 edición no Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas, con funcións martes e mércores ata o 28 de maio. Organizado pola Asociación Cultural A Cepa e Entre Bambalinas, asociación da erregueté/Revista Galega de Teatro, conta coa colaboración do Concello de Cangas e a Deputación de Pontevedra .Este ciclo realízase para dar visibilidade aos grupos amadores da comarca, mais tamén conta coa presenza de convidados de outras localidades. Van participar 9 grupos, 6 do Morrazo e 3 convidados. Seguindo a liña de establecer relacións entre as dúas bandas do Miño,participará o grupo de Viana do Castelo, Teatro Aos Quartos.

A inauguración é as 20:00 horas a cargo do actor Lois Soaxe.e despois Avelaiña Teatro de Pontevedra representa «As máscaras de Ibáñez. O marqués de Sargadelos que nunca foi». Antón Lamapereira na dirección e Xabier Viz interpretando a Antonio Raimundo Ibañez, dan a visión da vida deste controvertido personaxe. O texto, asinado polo director e o actor, está publicado por Ediciones Invasoras. O mércores 23 de abril,Charaviscas Teatro de Domaio interpreta a traxicomedia «Unha rosa é unha rosa», de Suso de Toro, adaptada polo seu director Lois Soaxe.

O martes 29 actúan os portugueses Teatro aos Quartos con 14 actrices e actores que levarán a escena a comedia «Quadrilha».

A seguinte semana pisarán o escenario os grupos de teatro dos institutos As Barxas, colexio Eduardo Pondal e Johan Carballeira. Teatro Aberto repón A trenza dos feitos amargos o mércores 14 de maio.. O mércores 21 de maio Fauna 113 representa a comedia «Os veciños do lado» e o 28 conclúe co grupo da Escola Municipal de Teatro de Cangas Teatro das Aras cunha produccion de 18 actores e actrices «Vidas entre lusco e fusco».