Informe favorable del arquitecto municipal a las antenas de la calle Marín

Hay informe del arquitecto municipal respecto a la solicitud de Vantage para instalar sus antenas en el número 3 de la avenida de Marín. Y no solo lo hay, sino que es favorable. Lo que llama la atención es que el gobierno local, en el mes de abril, manifestara que se estaba pendiente del citado informe que elabora el arquitecto municipal, Alfonso Lage, cuando el documento ya estaba firmado con fecha de 12 de marzo. Es verdad que en ese momento, la sociedad Vantage aún no tenía la autorización del Ministerio de Industria, que ahora sí tiene, y que supuso en su momento la paralización de los trabajos de instalación. No está aún, el informe jurídico de la jefa de Urbanismo.

En el informe favorable de fecha 12 de marzo, el técnico municipal señala que «se informa favorablemente al expediente en cuestión por ajustarse a las determinaciones urbanísticas establecidas al respecto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concello de Cangas, ordenanza de aplicación: título V de las Normas Urbanísticas II y ordenanza municipal de telecomunicaciones». En este mismo documento se hacía mención a que se debía recabar informe sectorial favorable de Industria. Se da cuenta también que «la parcela señalada en la documentación gráfica aportada presenta la siguiente ordenación urbanística de acuerdo con lo dispuesto en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Cangas. Clasificación urbanística del suelo: Suelo Urbano; calificación urbanística del suelo: URME».

Sorprendería mucho que el informe jurídico de la jefa de Urbanismo fuera en otra línea diferente al del arquitecto municipal. Además, el mismo parece que se pidió para que el gobierno tuviera todas las garantías.

Desde la alcaldía de Cangas no se veían ayer inconvenientes para que se retome la instalación de las antenas de Vantage, aunque hay que señalar que se trata de una decisión que debe adoptar la junta de gobierno local. La regidora local, Araceli Gestido, manifestó ayer que era necesario atender también la demanda de la población que quiere cobertura de teléfono móvil en esta zona tan céntrica de Cangas, como es la de la avenida de Marín y su entorno. Asegura que hace años que se acabaron esos prejuicios sobre las antenas, máxime cuando rara es la persona que no utiliza hoy un teléfono móvil. Hay que señalar, que la mencionada antena se antoja fundamental para cubrir también llamadas de móviles desde el Centro de Salud de Cangas. Para los comercios de la calle Noria es imprescindible tener la cobertura que ahora no tienen y por la que en muchas ocasiones pierden clientes.

En su momento, la propiedad del edificio donde se van a instalar las antenas aseguraba que todo responde a una demanda actual de Cangas, que queda patente e través de numerosos informes elaborados por las propias compañías de telefonía y también a través de numerosas peticiones de vecinos de la zona. Se asegura que se ofrece una solución a un problema real. Además, se insiste en que en otras zonas del municipio de Cangas se colocaron antenas de telefonía y no pasó nada.

Desde el gobierno local no se espera una respuesta contraria de la población, que es consciente de su necesidad.