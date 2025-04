El IES María Soliño reabre tras Martinho pero la escuela de O Con sigue en obras

La Consellería de Educación ha logrado cumplir los plazos para el regreso a las aulas en el Instituto María Soliño de Cangas, tras su cierre el 20 de marzo por los daños de la borrasca Martinho en su cubierta, por lo que hoy sus 494 alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclo podrán volver al centro, como se había anunciado, tras las vacaciones de Semana Santa. No pasará lo mismo con la Escola Infantil de O Con, en Moaña, igualmente dañada en su cubierta por los vientos huracanados, en donde no ha dado tiempo a completar todas las reparaciones, y sus alumnos seguirán acudiendo de forma provisional al colegio CEIP de Quintela.

Es cierto que las obras en el IES María Soliño no han acabado al completo, pero sí el grueso, tanto en la cubierta como en el interior derivadas de los daños del temporal, y las que restan no afectan al desarrollo de las clases que según Educación se podrán retomar«con normalidad y con el horario habitual». La consellería confirma que están rematados el 80% de los trabajos y que tan sólo restan algunos remates que no pudieron concluir debido a las malas condiciones meteorológicas de estos días.

Los alumnos de ESO estuvieron siguiendo las clases de forma telemática en sus casas hasta la llegada de las vacaciones de Semana Santa, mientras que los de Bachillerato tuvieron clases presenciales en el IES Rodeira, que también se vio afetcado por el temporal con parte de su cubierta desprendida aunque afectó sólo a la zona de talleres y aula de música, que ya está reparada.Los alumnos del Ciclo de Acondicionamiento Físico tuvieron clases teóricas virtuales y las prácticas en la piscina municipal.

Por lo que respecta a la escuela de O Con, con una treintena de alumnos afectados, la previsión de Educación es que con la mejora de las condiciones meteorológicas, se refuercen los trabajos esta semana y los niños puedan volver al centro la próxima semana.

Debido a las obras en el IES María Soliño, la celebración de la Mostra de Teatro de Ensino Secundario, que se iba a celebrar en el centro, entre este miércoles 23 y y el viernes 25, se ha trasladado al Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela. En esta XXVII edición partiicpan seis centros de Cangas, Bueu, Moaña y Marín (IES María Soliño, Rodeira, colegio Eduardo Pondal, IES Johan Carballeira, As Barxas y SEI San Narciso). La inauguración será el miércoles a las 10:00 a cargo de Pedro Pablo Riobó y las primeras representaciones de los IES Soliño y Rodeira.