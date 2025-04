El PP de Moaña se queda con independientes: Alfonso Piñeiro será el nuevo portavoz y Jorge Moreira entra como concejal

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, no esperó un día más para reunirse con el grupo municipal de los populares de Moaña, tras la renuncia de su portavoz Javier Carro este pasado domingo, tanto a su acta de concejal como al cargo de presidente local de la formación, lo que había dejado al partido de nuevo sin líder. A última hora de esta tarde, Luis López hacía acto de presencia en la sede del PP de Moaña, pese a que por la mañana desde la dirección provincial aseguraban que este lunes no habría declaraciones de Luis López, que los partidos tienen sus tiempos y que en el caso de Moaña se iba a aplicar lo mismo que con la renuncia en A Cañiza del exalcalde, Miguel Domíguez, que primero dejó la presidencia local del PP y un mes después abandonó el PP para ser concejal no adscrito. Daban a entender que el presidente local se tomaba tiempo para actuar y escoger la mejor opción para Moaña. Pero no fue así, aunque desde el partido no se anunció esta reunión que trascendió por otras fuentes.

En el caso de Moaña. Javier Carro renunció a su acta de concejal, también a la presidencia, pero este mismo jueves hay pleno en el Concello, en cuyo orden del día se incluye la renuncia de Carro, y el partido debía de mover ficha para que uno de los ediles asuma el papel de portavoz del grupo municipal y confirmar quién asumirá la plaza vacante que dejó Carro, habida cuenta de que muchas de las siguientes personas en la lista electoral declinaron coger el acta.. Ayer en una reunión con los restantes 5 ediles del grupo municipal, en la que además del presidente provincial y Javier Carro estaban la secretaria provincial, Luisa Piñeiro; la coordinadora comarcal y portavoz de Bueu, Elena Estévez; y el integrante de la lista y uno de los brazos derechos de Carro, Salvador Meira; se presentó al concejal Alfonso Piñeiro como nuevo portavoz municipal y a Jorge Moreira, que iba en el puesto número 11 de la candidatura, como nuevo edil. Lo hacía público la dirección provincial del partido pasadas las nueve d ela noche y remitía una imagen de Luis López con los nuevos cargos. Se han movido hasta tres puestos de la candidaura para llegar a Jorge Moreira tras la renuncia de Carlota Zabaleta, Salvador Meira y Silvia Rueda Ibáñez que, según el partido alegan problemas laborales para ocupar erl escaño municipal.

Moreira es otro independiente más de la lista electoral que Carro había confeccionado para las elecciones municipales de 2023, con un total de 11 independientes sobre los 17 totales, además de Carro que ha seguido como independiente.

Luis López con Alfonso Piñeiro (izd.) y Jorge Moreira (Dcha), flanqueados por la secretaria provincial y la coordinadora comarcal del partido, esta tarde en la sede del PP de Moaña. / Fdv

La reunión de esta tarde del lunes tan sólo fue con el grupo municipal, no se invitó a nadie más de la gestora del partido, cuyo vicepresidente es el exconcejal Vicente Verdeal y que esperan que pronto el partido les convoque para ser informados. Carro presentó su renuncia a Luis López pero no la trasladó a la gestora ni convocó asamblea para comunicarla a los simpatizantes y afiliados, lo que ha provocado bastante malestar, como ya se arrastraba desde hacía tiempo por parte de un sector del partido que ya se lo había manifestado a la secretaria provincial y al presidente sin que actuaran. El partido debe decidir qué persona se queda al frente del PP de Moaña.

Independientes dentro del PP

El nuevo concejal del PP de Moaña, Jorge Moreira González, es de San Lourenzo en la parroquia de Domaio y empresario. Nacido el 15 de mayo de 1976 tiene estudios de FP 1 de Metal y es empresario. Sin trayectoria política, se presentó por primera vez en unas elecciones municipales en la canddiatura de Javier Carro para estas pasadas elecciones de 2023.

El portavoz del grupo municipal que sustituye a Carro, Alfonso Piñeiro. es vecino de Tirán, nacido en noviembre de 1963 y con estudios de técnico superior en Industrias Gráficas. Es empresario del sector gráfico y publicitario, miembro de la Asociación Cultural de las Festas dos Remedios de Tirán y del Consello Escolar de Reibón. Entró en la candidatura en el puesto número 6 y es concejal desde 2023, aunque antes nunca había tenido experiencia en la actividad política municipal y, al igual que Moreira, figuraba en la lista como independiente.