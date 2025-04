Los chiringuitos empiezan a abrir en Cangas para Semana Santa

Las autorizaciones de Costas del Estado para la instalación de los chiringuitos que remitió el Concello de Cangas para 14 emplazamientos en diferentes playas del municipio, están empezando a llegar. En Rodeira, por ejemplo, ya hay movimiento en este sentido, está instalado ya el chiringuito La Jaima, aunque en una ubicación distinta, en el extremo de la playa hacia el hotel; mientras que en el centro del arenal trabajaban ayer los promotores de un nuevo kiosco de playa «A brisa», que se construye en madera.

El chiringuito La Jaima, que abre desde hace años en Rodeira, ahora en un extremo. | S.Á.

Aunque la temporada de apertura es de mayo a septiembre, ambos incluidos, desde el Concello se permite también que abran durante la Semana Santa, aunque este año este período vacacional cae muy abajo, casi al mismo tiempo del inicio de la temporada oficial.

Ayer en Rodeira ya se respiraba este ambiente, con personas disfrutando de los primeros baños y los chiringuitos empezando a lucir lo que serán sus terrazas para disfrutar del sol.

El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, asegura que la previsión del Concello era ofertar 15 emplazamientos con chiringuitos, aunque finalmente ha quedado en 14 al eliminarse uno de los dos previstos en Santa Marta, ya que el adjudicatario renunció y el Concello no volvió a ofertarlo ya que el lugar planteaba problemas a los vecinos. No fue así con el «Matadero» en A Congorza que en la primera oferta quedó desierto y se adjudicó en la segunda. Iglesias asegura que la documentación ya se remitió a Costas, pero aún no llegó la autorización al Concello.

Por otra parte, el gobierno está rematando el pliego de licitación para la contratación de socorristas para las playas este verano. La idea es tener a 15 socorristas y 3 patrones en 5 playas con dos zódiac. La adjudicación se haría por un año prorrogable por otro más.