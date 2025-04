El PP acusa al gobierno de que en 2024 gastó mucho más de lo que ingresó

El grupo municipal del PP afirma que la liquidación de las cuentas del ejercicio de 2024 pone de manifiesto que la previsión de ingresos de la concejalía de Facenda era mentira. Asegura que se recaudaron 482.000 euros de los 650.000 previsto en el Impuesto de Construcciones e Instalaciones y Obras (ICIO); 541 en tasas de ocupación frente a los 746.000 revisto o 117.000 en multas, frente a los 320.000 euros previstos. «Los números confirman lo que ya dijimos en el debate de los presupuestos que eran irreales en los ingresos para justificar el gasto sin control de los tres grupos que forman el gobierno local», afirma el PP. Se trata de una liquidación del presupuesto que dejó un remanente de tesorería de cerca de 4 millones de euros, no 47.440 euros, como se informaba en un error de transcripción.

Advierte el PP que el Concello de Cangas cerró el año pasado gastando 1,5 millones más de los que ingresó y muchos vecinos se preguntan dónde está metido ese gasto millonario, ya que las únicas obras que se están realizando en nuestro concello son de la mano de la Diputación de Pontevedra. Desde luego, no en los servicios públicos, como la limpieza de las calles, mantenimiento de los colegios o recogida de la basura, la piscina municipal o el saneamiento que presentan graves deficiencias». En su alegato de la liquidación presupuestaria, la edil de Facenda, Xiana Abal, razonaba que ese gasto de 1,5 millones a mayores se debía principalmente al pago de la deuda de Promalar, los famosos 2 millones de euros, así como a otras sentencias a las que el Concello tuvo que hacer frente. El PP afirma que existía un informe jurídico que mantenía que no era necesario hacer ningún pago a Promalar mientras no se aprobara el PXOM.

Pero para el PP «las cuentas demuestran que Xiana Abal miente cuando habla de que eran unas cuentas prudentes y realistas. Las cifras no dejan lugar a las dudas. en el año 2023 había en la caja sen gastar más de 4 millones de euros. El dinero que también despilfarraron en apenas 6 meses. Lejos de hacer autocrítica, la concejalía de Facenda vuelva a tirar del manual, siempre culpando a otros de las consecuencias de la falta de gestión del gobierno». Señala el PP que el gobierno municipal señala al SAF como origen de todos los males, cuando el 70% de su coste lo aporta la Xunta.

Para el PP, el resumen es que el gobierno local gasta por encima de sus posibilidades e ingresa mucho menos de lo previsto, siendo sabedores de que iba a ocurrir y responsabiliza a la concejala de Facenda, Xiana Abal, de «recuperar las sendas de los desastres económicos anteriores.

La edil nacionalista Xiana Abal mencionó que los cerca de 4 millones de remanentes de tesorería no se pueden mover mientras haya facturas que están pendientes de pagar.