El PP denuncia más vertidos e «inacción» del tripartito

Los vertidos de residuos fecales continúan en Cangas ante la «inacción do BNG e os seus socios» de gobierno, según denuncia el PP, que refiere tres episodios contaminantes en las últimas tres semanas: el 23 de marzo en Vilariño, procedente de un pozo de bombeo; el 30 en Santa Marta-Liméns, con origen en los colectores que desbordan con cierta frecuencia; y el 31 en Francón. «Parece que Cangas está condenada a padecer este problema para sempre. Cando pensa tomar medidas este goberno?», cuestionan los populares, y le reprochan al tripartito su «inacción e compadreo coa empresa concesionaria», pues la contaminación de las rías «sae gratis» y nadie lo asume.

Las iniciativas plenarias para intentar resolver el problema se suceden, pero «quedan no caixón», mientras los responsables municipales llevan una década de «promesas baleiras», prometiendo municipalizar el servicio y resolver un problema que se agrava con el paso del tiempo. Incide en que se trata de una competencia municipal y que el tripartito no solicitó hasta este año las ayudas autonómicas para auditar la red como paso previo para actuar.

Insiste el PP en que ya no es hora de «excusas de mal pagador, de botar balóns fóra ou de mirar cara outro lado comprando o discurso da UTE, que non quere investir nin un euro no correcto mantemento da rede, como lle corresponde», y anuncia más iniciativas para evitar que Cangas siga «condenada a padecer este problema eternamente».