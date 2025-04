Fonte do Galo, Gruncheiras, Monte Carrasco y Escola de O Hío, en el Plan +Provincia 2025

El grupo de gobierno de Cangas ya tiene confeccionado su Plan +Provincia para este año, en el que se van a invertir 1.195.816,69 euros, de los que 837.071,68 se destinan a la Línea 1, que es la de inversiones; 99.252,79 a la Línea 2, la de actividades, gastos corrientes y obras puntuales no calificables como inversiones, 229.596,80 euros a la activación de empleo y 29.895,42 a la redacción de proyectos para la transformación de la movilidad en zonas urbanas.

Escola Vella de Cangas. / S.A.

Dentro de la Línea 1 (inversiones), el gobierno local incluye el proyecto de transformación de movilidad en As Gruncheiras, por un importe de 244.528,92 euros; el proyecto de actuación de mejora de infraestructuras y pavimentación en la calle Fonte do Galo, redactada por la técnica municipal y con un importe de 240.392,44 euros y el proyecto de intervención en el Centro Cultural de O Hío, por un importe de 124.531,49 euros. En la denominada Línea II se incluyen la memoria valorada de las actividades que se desarrollarán en el Concello entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025: financiamiento de gastos corrientes y obras puntuales que no tengan la consideración de inversiones y gastos derivados de la programación cultural, deportiva o social y Fiestas del Cristo, por la cuantía de 80.000 euros. En la Linea III se incluye la contratación de tres personas desempleadas: un oficial de emergencias, un operario de servicios máximos y una peón de limpieza de edificios públicos. Para estas contrataciones se destinan 49.183,44. Los contratos tendrán una duración máxima de seis meses a jornada completa. En la Línea 4 se incluye el proyecto de transformación de movilidad en Monte Carrasco, redactado por la técnica municipal y se destinan para ello 21.767,90 euros.

Camino de Monte Carrasco. / Fdv

No se puede decir que el gobierno vuelca sus esfuerzos económicos del Plan +Provincia en el casco urbano de Cangas. Solo hay una obra, la de Fonte do Galo, que se va a realizar en la villa, el resto del dinero se invierte en la zona rural, como en As Gruncheiras, en Coiro. La obra trata de acabar definitivamente con el problema con el que se encontraba una joven con discapacidad que no es capaz de salir de su casa debido al estado del camino. La obra de movilidad en Monte Carrasco también trata de atender una demanda vecinal. De hecho se recogieron más de un millar firmas de residentes y miembros de colectivos vecinales, deportivos o escolares para que se arreglaran los accesos a los institutos al campo de fútbol de Monte Carrasco, titularidad de los comuneros de Darbo. También está el Centro Social de O Hío, conocido como la Escola Vella de O Hío.

Se trata, como se puede comprobar, de un Plan +Provincia muy repartido, que atiende demandas sociales y vecinales y no se muestra ostentoso en sus planeamientos, sino resolutivo. Además, el Plan +Provincia, como ya ocurrió en las ocasiones anteriores con este gobierno no pasará por el pleno para su aprobación, sino que servirá la junta de gobierno local, como mantiene la propia Diputación de Pontevedra. Las obras generaron consenso entre los tres grupos que conforman el gobierno: BNG, PSOE y E.U.

«Nós somos os que eleximos as obras, non a Diputación»

El gobierno municipal quiere recordar que los fondos que maneja la Diputación de Pontevedra son fondos del Estado, que la administración provincial se encarga de repartir, desde que se marchó Rafael Louzán, de una forma más justa entre los concellos, que es atendiendo a la cantidad de población y a la superficie del territorio. Fue algo que cambió con el gobierno bipartito de la Diputación de Pontevedra (PSOE-BNG) que presidía Carmela Silva. Además de mencionar que son los gobiernos municipales los que eligen dónde invertir el dinero del que disponen. Por lo tanto, el gobierno local no considera justo que el Partido Popular presuma que el Plan +Provincia se lleva a cabo gracias a los esfuerzos únicos del gobierno provincial, que no interviene en la elección de las obras en ningún caso.