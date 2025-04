Las cartas sobre la mesa en el Hotel H4

No hay más que ver a sus rostros desafiantes para saber que está en juego una gran partida. No sabemos qué pareja ganó o perdió, pero se palpaba la tensión. Es una de las mesas del Torneo de Mus que ayer se celebró en el hotel H4 de Cangas, dentro de su programación de actividades.

Todos los ingredientes estaban en el Doade

Buen lugar para reunirse y despedir a un amigo, a todo un emblema en la Policía Local y las emergencias de Cangas como es Alberto Agulla. El restaurante Doade de O Hío siempre es ese buen lugar para saborear un pescado o una carne en la mejor compañía. Ayer estaban todos estos ingredientes juntos en la despedida de Agulla, que se jubiló con 59 años, después de toda una vida dedicado a la persecución de la delincuencia en el municipio y a dignificar a la profesión. Dicen que disfrutará de amplios retiros al sol en Canarias con su familia, aunque nadie se cree que vaya a dormir sin dejar un ojo entreabierto por lo que pase a su alrededor y en Cangas. Son muchos años amigo Alberto, contigo aprendimos a respetar más la labor policial y a ser informados con el rigor y la serenidad que siempre te han caracterizado. Por eso que ayer estuvieron contigo muchos cargos de las fuerzas del orden, de emergencias, trabajadores del Concello, amigos, familia y, también políticos , aunque no todos los que debieran, con los que tanto has tenido que batallar y también han tenido que batallar contigo cuando tú no has querido dar el brazo a torcer.

Suscríbete para seguir leyendo