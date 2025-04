Cangas cierra el ejercicio 2024 con un remanente de tesorería de cerca de 4 millones de euros

La liquidación del presupuesto municipal de Cangas del pasado año deja un resultado presupuestario negativo de -1.511.162,97 euros, un remanente de tesorería de cerca de 4 millones de euros, 487.440,51 saldos de dudoso cobro y un grado de ejecución sobre créditos definitivos del 80.63%., encontrando la principal desviación en el capítulo VI, Inversiones Reales, que se debe, según el informe de Intervención a la ejecución de las inversiones. El remanente de tesorería no se puede utilizar en realizar inversiones hasta que no se paguen las facturas pendientes

El importe total de pagos superó en más de 2 millones de euros los realizados en 2023, teniendo cerrado el ejercicio con un importe de 4.080.633,94 euros en fondos líquidos, lo que reflejan una situación óptima de la tesorería municipal, que además de ascender en dos millones más de pagos, cierra el ejercicio con una cantidad de fondos líquidos muy similar a la que se cerró en 2023.

Como destaca la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), el dato que ofrece la liquidación del ejercicio de 2024, con un presupuesto negativo, obedece en gran manera al hecho de que se pagaron 2 millones de la deuda que el Concello de Cangas tenía con Promalar. El pago de otras deudas, como las sentencias de la UTE Gestión Cangas también tuvieron mucho que ver con el elevado gasto corriente. En el informe de Intervención se señala la poca capacidad de recaudación que tiene el Concello de Cangas y que el elevado gasto corriente es fruto de que el Concello paga muchos servicios, los más caros a pesar de no ser de su competencia, como el Servicio de Axuda No Fogar. La poca capacidad de recaudación, siempre supeditada a otras administraciones, y el elevado gasto corriente supone que el Concello no tenga capacidad de inversión, como señala la concejala nacionalista , Xiana Abal.

En cuanto a derechos reconocidos, que son los ingresos netos, se recaudó un total de 18.249.933,22 euros. Según el informe de la liquidación del presupuesto, cabe señalar que se recauda un importante porcentaje de los mismos, que alcanza el 95,52%, porcentaje casi idéntico al del ejercicio anterior, aunque un poco inferior.

El mismo informe refleja que el gasto total por habitante es de 746,75 euros; el gasto corriente por habitante es de 662,26 euros; el gasto de capital por habitante es de 44,7 euros y de gasto financiero por habitante es de 39,82 euros.

En cuanto a ingresos totales por habitante, la cifra alcanza los 715,17 euros; ingreso corriente por habitante, 653,05 euros; ingreso capital por habitante, 61,96 euros e ingresos financieros por habitantes es de 0,16 euros. En concellos con el mismo rango de habitantes que Cangas, el gasto total por habitante es de 1.255,05 euros y el ingreso total por habitante de 1.268,71 euros.