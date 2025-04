Patrimonio visita las obras de Praza da Estrela y autoriza continuar los trabajos

Técnicos de Patrimonio de la Xunta de Galicia visitaron ayer las obras que se llevan a cabo en la Praza da Estrela, en el entorno de la ex colegiata, del siglo XVI, acompañados por la directora de la obra, la arquitecta del PEPRI del Casco Vello de Cangas, Isabel Medraño. Tras un intercambio de pareceres técnicos y después de contrastar la información de la que se disponía, Patrimonio autorizó al Concello de Cangas a que la empresa constructora continuara con las obras de remodelación de la plaza, que se interrumpieron bruscamente una vez el Partido Popular puso al descubierto que había aparecido un busto, supuestamente gótico. Según comentó después la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, Patrimonio otorgó permiso para continuar con los trabajos, bajo la supervisión de un arqueólogo. De hecho, la intención es que se retomen ya el próximo lunes y que estén finalizadas antes de Semana Santa. La presencia ayer de los técnicos de Patrimonio desmienten la versión de que desde el Concello de Cangas no había comunicado aún el hallazgo. No solo el gobierno local lo había comunicado, sino que había acordado una hora para que los técnicos acudiera a la Praza da Estrela: las 10.00 horas.

Busto de mujer hallado en las obras de la Praza da Estrela. | FdV

El informe sobre la pieza aparecida, que desde el martes está expuesta en el hall del Concello, y que fue encargado por el Concello de Cangas a Benito Vilas Estévez, señala que «dada la tipología y morfología de la pieza estaríamos probablemente ante restos de un caneciño que proviene, con mucha posibilidad de la construcción de la excolegiata o de un templo anterior. La pieza, en sí, tiene la representación de una mujer en buen estado de conservación. Estaba reaprovechada como losa de pavimento, por lo que podemos considerar que se trata de un descarte por motivos que desconocemos de la construcción de la excolegiata o de alguna reforma».

También señala que el lugar de la aparición de la pieza fue durante la construcción de un pequeño pozo dentro de las obras donde fue necesarios levantar el pavimento viejo. En las imágenes fotográficas sacadas por el arqueólogo se pueden apreciar losas de similares características a la aparecida, no tanto en la que la parte visible de pieza era la no trabajada.

Como sucedió con muchas otras piezas de valor, como las aras de las excavaciones de O Facho, el destino del busto es incierto. No será de extrañar que pronto lo reclame el Museo de Pontevedra. Aunque la citada institución tiene aún una deuda pendiente con Cangas, que es albergar las cientos de piezas que están en el sótano del Conservatorio de Cangas y que la Diputación y el Museo de Pontevedra se habían comprometido a trasladarlas a un lugar más protegido y con la posibilidad de ser exhibidas. Están guardadas en cajas y, a pesar de que el ex concejala del BNG, Héitor Mera, puso al descubierto donde se guardaban los restos de las excavaciones de O Facho y convenció al director del Museo Provincial de Pontevedra para que acudiera a Cangas a ver lo que estaba guardado, nada se hizo. La excusa, hace ya años, fue las obras de ampliación del museo.

Orden de coordinación de la empresa con la dirección de obra y el Concello

El gobierno local de Cangas estará atento a cualquier indicación que salga de Patrimonio y su intención es que el trabajo se realice de una forma coordinada. No obstante, por el momento no hubo ningún otro reparo por parte de la Dirección Xeral, que tomó buena muestra de lo que los trabajos de la remodelación y humanización de la Praza da Estrela habían puesto al descubierto. Por ello, si es necesario volver a paralizar las obras por cualquier aparición de otra pieza se hará sin pestañear. A partir de ahora se va a estar mucho más pendiente de los mencionados trabajos y se dio orden tanto a la empresa constructora como a los empleados municipales de que coordinasen sus acciones y se canalizara toda la información sobre los trabajos a través de la Concejalía de Obras y Servicios o incluso de la Alcaldía de Cangas, indistintamente.

