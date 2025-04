El tinta femia de Cela se postula a Festa de Interese Turístico de Galicia

La Festa do Tinta Femia de Cela regresa este año. La Asociación de Viticultores de Bueu y el Concello trabajan conjuntamente para celebrar del 4 al 6 de julio la decimonovena edición, que en 2024 no se pudo celebrar debido a circunstancias sobrevenidas y que dejaron con poco margen a la organización. Un regreso que además viene con proyecto de futuro: cosecheros y consistorio quieren conseguir la declaración de Festa Interese Turístico de Galicia. De conseguirlo sería el tercer evento de Bueu en alcanzar esta distinción, que ya tiene el Encontro Degustación do Millo Corvo –que se celebra precisamente este fin de semana– y las alfombras del Corpus.

La responsable de la Concellería de Cultura, Carmen García, explica que ya se realizó una consulta ante la Xunta para saber si la declaración es viable y la respuesta fue favorable. Así que durante los próximos meses se dará forma al expediente con la historia, significado e importancia del tinta femia. "Non se trata só da festa en sí, senón que é o traballo que hai durante todo o ano para colleitar o tinta femia e que ademais forma parte da identidade da parroquia de Cela, que se merece un recoñecemento como este", argumenta García.

Desde la asociación de viticultores comparten el planteamiento y tienen esperanzas en conseguir el reconocimiento autonómico. "O tinta femia é sinónimo de Cela, e unha caste autóctona desta zona", sostiene el presidente de los viticultores Francisco Entenza, que destaca las peculiaridades de esta variedad. "É unha moi delicada, hai que estar moi pendente dela. Un día podes pensar que aínda non está madura e ao mellor ao seguinte pode empezar a apodrecer. Requiere moito traballo e é moi sensible aos cambios de tempo, como os neboeiros", explica.

Un reconocimiento que va a requerir tiempo y trabajo

La declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia aún va a requerir tiempo y trabajo, pero afortunadamente este año se podrá volver a disfrutar de la fiesta en el Eirado de Cela. En las próximas semanas se perfilará el programa cultural y de actividades que acompañará a la degustación del tinta femia y en principio se espera la participación de casi una docena de cosecheros. "A colleita do ano pasado foi bastante boa e o tempo axudou", apunta Entenza. Si todo va según lo previsto las catas del vino se realizarán a principios de mayo y el embotellado para la fiesta será en la última semana de ese mes.

Si se consigue para los próximos años la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, la distinción también serviría para asegurar la continuidad de esta celebración gracias a la colaboración municipal. La Festa do Tinta Femia nació primero como una iniciativa de la asociación de vecinos de Cela, pero cuando el colectivo vecinal desapareció la fiesta dejó de celebrarse durante varios años. Fue en 2016 cuando la Asociación de Viticultores de Bueu decidió recuperarla y asumir la organización.