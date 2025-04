La segunda ambulancia de Moaña arranca con dos servicios al hospital

Después de meses, por no decir años de espera, Moaña cuenta desde ayer con su segunda ambulancia de refuerzo del 061, un vehículo de Servicio Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) que incluye asistencia y apoyo de una enfermera o enfermero al paciente trasladado, en contacto permanente con la coordinación del equipo médico del 061. Además del personal de enfermería, la ambulancia cuenta con un conductor técnico sanitario.

El vehículo empezó ayer a funcionar en su base de la Casa do Mar -la otra ambulancia está en As Barxas-, aunque cuando abra el nuevo centro de salud se trasladará a Sisalde. Eso sí, ayer empezó con un vehículo de sustitución mientras no concluya la rotulación y la adaptación de la nueva ambulancia con el nombre de la nueva empresa TSU Vigo 2025, que se ha hecho cargo del servicio del transporte sanitario urgente del área de Vigo, que incluye también los municipios de Cangas y de Moaña.

Desde el 061 y al menos hasta las ocho de la tarde, una hora antes del cierre de la jornada, que es de 12 horas entre las 09:00 a las 21:00, la ambulancia había realizado dos servicios con traslado a hospital, por la mañana de una mujer y por la tarde, de un hombre. En el primero de los casos y según confirma el subdirector de Procesos Asistenciales de Enfermería de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Óscar Estraviz, el traslado fue «resuelto de forma autónoma por la enfermera de guardia, sin necesidad de apoyo de ningún médico».

Estraviz asegura que este tipo de ambulancias, reconocidas por la ley del decreto 836/2012 de 25 de mayo, que regula el Transporte Sanitario Urgente, complementan la red de transporte del 061. La ambulancia está equipada con un técnico en asistencias sanitarias y una persona de enfermería «formada en urgencias y emergencias, capacitada y con experiencia para prestar los cuidados de soporte vital avanzado que requiere un paciente. No lleva médico pero están siempre bajo la regulación del centro coordinador en donde el personal médico les da el sorpote y ayuda necesaria». Este mismo tipo deambulancia empezó a funcionar en junio pasado en Lalín y Estraviz asegura que con muy buenos indicadores de asistencia y percepción muy positiva tanto por el personal como por la población. En el caso de O Morrazo la zona de cobertura preferente es O Morrazo, incluido también Bueu y Marín, aunque en casos excepcionales se puede movilizar a otras zonas.

Cuatro de 24 horas, tres de 12 horas, dos medicalizadas y dos de enfermería

La puesta en funcionamiento de la segunda ambulancia de Moaña se enmarca dentro del nuevo contrato del transporte sanitario urgente para el área de Vigo y Morrazo, adjudicado a TSU Vigo 2025, que forma parte del mismo grupo empresarial que ya llevaba antes el transporte. Con el nuevo contrato el área queda cubierta con 3 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) en Vigo que pasan de 14 a 12 horas, 4 de SVB 24 horas al sumar una más y, a mayores también, la de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) de Moaña. Además siguen dos medicalizadas, en Vigo y en Mos para el Baixo Miño y Morrazo y la sanitarizada (con enfermería) que ya estaba.Estraviz asegura que la idea de la Xunta es implantar la ambulancia con enfermería en las zonas semiurbanas en donde no disponen de hospital tan cercano y que los proyectos de futuro del 061 es ir profundizando en otras zonas de Galicia.