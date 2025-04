El paseo de madera que da acceso a la playa de Liméns está «intransitable» por el deterioro de las traviesas y las vigas sobre las que pilotan. «É un auténtico perigo pisar, porque en calquera momento se afunde e pode haber un accidente», señala José Figueroa, presidente de la asociación de vecinos, que transita por el entorno casi a diario pero no se aventura a hacerlo en silla de ruedas si no va acompañado. Otros residentes abundan en el problema y añaden el de los daños a las dunas por parte de usuarios que las atraviesan para atajar, así como la acumulación de plásticos y residuos sobre el arenal. Aseguran que han pedido actuar al gobierno local y recibido «boas palabras, pero non solucións».

El paseo de madera de Liméns, una carrera de obstáculos por deterioro