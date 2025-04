«O macizo central de Ourense reveloume un mundo novo, cambiou a miña forma de ver o rural»

-Cal é a orixe deste traballo que o afasta do mar do seu Bueu e o leva ao Macizo Central de Queixa-Manzaneda, en Ourense?

-Nace pola amizade con Manoel Araúxo, que é veterinario da serra, e que unha vez hai 15 anos invitoume a súa casa. Desde que montei con el no seu coche e o acompeñei ás visitas rutinarias e de urxencias desvelouseme un mundo que non esperaba. Acabei prendado e continuei todos estes ano fotografando e tentando facer un retrato da zona e dos seus habitantes.

-A que fai referencia ese termo de «Nacenza» do título?

-É un termo que se usa no rural para o nacemento dos animais. Parecéume importante que o título respirase vida e non morte. Existe esa idea de que o rural vai a menos e non me parecía axeitado seguir nesa liña de que todo vai morrer. Eu o que vin foi a xente que loitaba por sobrevivir e o que vivín é que o reflicte o libro: unha xente que loita para que esa forma de vida non desapareza, como esa cultura milenaria do pastoreo. Teño a impresión de que esas cousas que sempre din que están a piques de desaparecer teñen coma unha automatismo para non desaparecer. Mentras, no caso do que parece inamovible pasan os anos e desaparece.

Existe esa idea de que o rural vai a menos e non me parecía axeitado seguir nesa liña de que todo vai morrer. Eu o que vin foi a xente que loitaba por sobrevivir e o que vivín é que o reflicte o libro: unha xente que loita para que esa forma de vida non desapareza, como esa cultura milenaria do pastoreo

-Como foi ese proceso de revelado ou desvelado do que fala?

-O que me enganchou foi a forza e a enerxía da xente que habita estes lugares. Teñen un modo de vida de autoconsumo, moi vencellado á natureza e aos animais. Viven cun tempo diferente ao noso, que depende da montaña. Alí non se pode planificar, todo depende dos animais, do tempo…

-Que procesos ou momentos trata de captar coa súa cámara?

-Traballei moito co simbolismo. É unha zona na que a cultura e as tradicións están moi arraigadas. A cultura, o traballo, o ritual… funciona todo nun mesmo plano e iso a min atrapoume. Nós estamos moi acostumados a ter un tempo de traballo e outro de lecer: alí fúndese todo e min iso atrapoume, esa forma de entender a vida coma un todo. Sen separar a cultura do traballo, do lecer... Vai todo unido porque alí non tes ese espazo para elexir o momento do lecer ou do descanso, todo funciona con outros tempos. O que tentei foi plasmar ese modo de vida e que a persoa que vexa o libro note esa sensación a través das capas do paso do tempo.

"Nacenza" e "O Curro da Mosenda", de Amador Lorenzo / Amador Lorenzo

-Cal é o enfoque da cámara? É importante o encadre, a composición, a definición ou o relevante é outra cousa?

-Eu fun alí cos meus prexuízos, como que era unha forma de vida que ía desaparecer. Pero ao final co tempo vin que iso non era así. Chegou un momento no que deixaba que a imaxe se me revelara na propia cámara, sen poñer eu moita técnica enriba. Buscaba que a fotografía se retratara dunha forma natural e que a persoa que olla o libro non vise a un fotógrafo traballando, senon unha vida que transcurre ao longo do tempo.

Eu quería que ese mundo se me revelase e non revelalo eu. É unha cuestión de respecto, de non prexuzgar, ser máis sensitivo e non tan invasor. A labor dun fotógrafo é a de rexistrar e creo que o valor dun fotógrafo reside precisamente nas fotos que non fai. Ás veces poderías facer algo espectacular, que é o que a xente querría ver, pero un sabe que a verdade non é esa

-Como o cambiou a vostede este traballo?

-Como dicía antes a min desvelouseme un mundo novo. Creo que cambiei eu máis a miña forma de ver e entender o rural ca eles o que eu lle podía contar. A súa forma de vida na que conviven coa natureza e cos animais dunha forma tan directa e tan respectuosa parecéume moi rica. Fun perdendo os meus prexuízos e cando entendes que esa forma de vida daste conta de que nada é porque si, que todo ten un significado. En todo isto o respecto era fundamental desde o primeiro momento. Tiven a ocasión de convivir durante os veráns cos pastores no Curro da Mosenda, estar alí en contacto directo con eles e os seus rebaños, durmir con eles nos curros, compartir cama, comida, camiñar xuntos…

-Permítame a pregunta. Ante un traballo así emprega unha cámara dixital ou unha analóxica, cos seus carretes de negativos e proceso de revelado?

-É un traballo analóxico. Cando me enfrento a traballos tan persoais uso cámaras analóxicas porque é un formato no que me sinto máis cómodo. É máis lento. Non me xenera tanto nerviosismo e ao non ver a imaxe na pantalla sinto que estou máis conectado co que estou facendo. O de chegar máis tarde á casa que todo ese mundo se me revele noutro espazo dame outra perspectiva do que estou facendo. Se estás coa cámara dixital estás vendo constantemente a imaxe, sempre buscas a fotografía icónica do que queres mostrar. E non se trataba diso. Eu quería que ese mundo se me revelase e non revelalo eu. É unha cuestión de respecto, de non prexuzgar, ser máis sensitivo e non tan invasor. A labor dun fotógrafo é a de rexistrar e creo que o valor dun fotógrafo reside precisamente nas fotos que non fai. Ás veces poderías facer algo espectacular, que é o que a xente querría ver, pero un sabe que a verdade non é esa.

-Unha vez que o traballo está publicado, como foi a acollida que tivo por parte das xentes da serra?

-Era un medo que tiña á hora de mostrar os libros, pero foi todo marabilloso. Hai uns días tivemos unha presentación en Manzaneda e están agradecidos por mostrar a súa forma de vida. Incluso están sucedendo cousas que non estaban previstas, como a posibilidade de axudas por parte da Xunta para arranxar os curros.

-E agora como se sinte ante a posibilidade de compartir o seu traballo coa xente de Bueu?

-É a presentación máis importante porque é o meu pobo e esta faceta de fotógrafo sempre a vivín fóra, na Coruña ou en Pontevedra. Poder mostrar agora todos estes anos de traballo dame moito pracer. Estou moi agradecido a Fernando Miranda –da Librería Miranda– porque vai ser a miña presentación como fotógrafo no meu propio pobo. Imos incluír unha proxección con imaxes deste traballo de anos.