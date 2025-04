Chapela reclama un servicio de reparto de compra y medicinas para los mayores

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, insta al gobierno local a incluir en los próximos presupuestos un servicio para el reparto de compra y medicinas a domicilio para los mayores, así como un convenio anual con Cáritas. El edil remarca el carácter social de estas dos iniciativas para ayudar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y calificó de «incongruente» que todavía no exista un convenio con Cáritas.

De todos modos, Chapela se mostró escéptico con la posibilidad de que se aprueben los presupuestos. «Os de 2023 non se tramitaron até autubro e no 2024 non tivemos nin sequera estas contas, o cal debería ter como consecuencia clara e directa o cese de Xosé Leal», concluye.