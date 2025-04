El busto hallado en la Rúa Estrela pasa de la «Casa das Novenas» al Concello

La pieza escultórica hallada la semana pasada mientras se ejecutaban las obras de humanización de la Rúa Estrela y depositada por los obreros y testigos en la «Casa das Novenas» fue trasladada ayer por operarios municipales al Concello y colocada junto a las cristaleras de la fachada para que cualquier vecino o visitante pueda contemplarla. En la jornada de ayer fueron varias las personas a las que llamó la atención el busto realizado en piedra granítica, cuya relevancia genera debate. Podría formar parte de una iglesia gótica anterior a la excolegiata, según algunos historiadores –como el concejal del PP Luis Feijóo, que se hizo eco del hallazgo en el pleno del pasado viernes y preguntó al gobierno tripartito si conocía los hechos y paralizado la obra–, o de la época de construcción del actual templo, en el siglo XVI, como apunta el arqueólogo Benito Vilas, contratado por el Concello de Cangas para elaborar el informe que se remitirá a Patrimonio Cultural.

Las cofradías religiosas precisan la Casa das Novenas para sus actividades de Semana Santa, y la custodia de la pieza interfiere en ello. Además, el Concello tiene la obligación legal de trasladarla al Museo Provincial o albergarla en dependencias propias, opción esta última elegida por la alcaldesa. «Mellor tela a disposición dos cidadáns que nun almacén en Pontevedra», afirma Araceli Gestido, que el lunes se desplazó al lugar del hallazgo acompañada de la arquitecta del Pepri, Mª Isabel Medraño, y representantes de cofradías y hermandades, que también quieren saber hasta cuándo van a estar paralizadas las obras, ya que algunas procesiones parten de dicho local y la intención es que ese tramo de calle estuviera ya hormigonado para la ocasión.

Desde el Concello comunicaron ayer que los plazos dependen de Patrimonio Cultural, que es la autoridad en esta materia y que el arqueólogo contratado estaba elaborando el informe con la intención de remitirlo «o antes posible».

Mientras, el grupo municipal del PP advierte que el gobierno tripartito «non notificou aínda a Patrimonio a achado arqueolóxico atopado o mércores», y asegura que los trabajos en Rúa Estrela «se prolongaron con normalidade ata o luns» y que, si los populares no se hubieran preocupado y preguntado por el asunto en el pleno del viernes, «a obra seguiría con normalidade». Anuncian una «batería de preguntas para que expliquen a xestión e rindan contas».

El patrimonio de Cangas peligra con el actual tripartito, avisa AV

Alternativa dos Veciños (AV) manifiesta su «fonda preocupación pola falta de rigor e previsión» del gobierno tripartito de Cangas en relación con las obras de Rúa Estrela, proyecto iniciado con Victoria Portas en la alcaldía «co obxectivo de preservar e respectar a contorna patrimonial da excolexiata». Entonces, el Concello contrató un «arquitecto especializado en patrimonio para garantir que a intervención se realizase co máximo respecto á riqueza histórica do lugar», afirman, pero el gobierno actual decidió prescindir de este profesional «baixo o argumento de reducir custos [...], cando a dirección de obra se pode incluir dentro dos honorarios que cubre a subvención". Desde AV inciden en que «a autorización de Patrimonio establecía a obriga de contar cun arqueólogo no proceso e seguir os protocolos correspondentes», y los hallazgos arqueológicos ponen de manifiesto esa necesidad. «A falta de previsión e de coñecemento na xestión desta obra non só pon en risco o valioso patrimonio de Cangas, senón que ademais evidencia a incapacidade do actual equipo de goberno para protexer e xestionar axeitadamente os bens culturais do noso municipio», lamenta la formación que lidera Victoria Portas. También muestran preocupación sobre la ejecución de la obra, el riesgo de perder la calzada original y su valor histórico y patrimonial, exigen explicaciones sobre «este grave incumprimento» y reclaman «medidas inmediatas para corrixir a situación».