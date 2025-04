Los hallazgos obligan a parar la obra de Estrela y buscar alternativas para la Semana Santa

Paralizar cautelarmente las obras de humanización de la Rúa Estrela, realizar un informe arqueológico de las piezas encontradas y remitirlo a Patrimonio, trasladar los hallazgos al Museo de Pontevedra o garantizarles un espacio seguro en instalaciones municipales y esperar a lo que respondan los técnicos de la Xunta sobre la continuidad de los trabajos o la obligación de realizar excavaciones arqueológicas en el entorno. Son los trámites que el Concello de Cangas está dando tras aparecer un busto de piedra entre la tierra que las palas estaban removiendo en el entorno de la excolegiata, donde hace años ya aparecieron otras de interés histórico y artístico, como un cruceiro que está también depositado en la Casa das Novenas, que usan las cofradías para guardar enseres e iniciar procesiones como la de Cristo Resucitado, el Domingo de Pascua. La proximidad de la Semana Santa obliga a buscar un local alternativo si no se garantiza que el entorno del actual esté apto y acondicionado a corto plazo.

Las obras están paralizadas desde el jueves, aseguran. | G. Núñez

La alcaldesa se personó ayer por la tarde en la Rúa Estrela para analizar la situación en compañía de la arquitecta del Pepri (Plan Especial de Protección e Reforma Interior), Mª Isabel Medraño, y el arqueólogo Benito Vilas, así como varios representantes de cofradías y hermandades, preocupados por las consecuencias de la paralización, que una técnica municipal ordenó el jueves, aseguran desde el consistorio. La idea era hormigonar el entorno de la Casa das Novenas para permitir la salida de la comitiva, pero la situación obliga a ser cautos. Un miembro de la Misericordia se lo trasladó a la regidora y le preguntó por las «alternativas» que se ofrecen desde el Concello, aunque no hay cerca ningún local municipal u otros disponibles que cumplan los requisitos, como un portal amplio para la entrada y salida de las imágenes. Los contactos se mantendrán en los próximos días en busca de soluciones.

Con respecto a la datación y relevancia de las piezas, tras una primera inspección visual el arqueólogo considera que la faz encontrada hace unos días podría ser de la época de construcción de la excolegiata, la mayor parte de la cual se levantó en el siglo XVI, aunque se cree que el primitivo templo se remonta al menos un siglo atrás. Podría tratarse de un «descarte» de los canteros o la autoridad eclesiástica al entender que la figura femenina que representa no era adecuada por motivo religioso, moral o de otro tipo. En ese caso, se utilizaría como pavimento, con la parte labrada hacia abajo, aunque no es más que una especulación.

La otra pieza es un cruceiro de gran tamaño, con la imagen labrada de Cristo crucificado en una de las caras y una piedad, con la Virgen y Jesús yacente, en la otra. Fue encontrada en 1977 durante unas excavaciones en el entorno de la excolegiata, y desde entonces permanece depositado en la misma casa que utilizan las cofradías, aunque también habrá que buscarle un emplazamiento seguro en edificio público. Araceli Gestido prefiere que se encargue el Concello y no depositarlo en los almacenes del Museo de Pontevedra.

Sin medidas preventivas por «non afectar a elementos catalogados»

«Neste momento, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural non ten coñecemento oficial do achado», aseguraron ayer por la tarde a FARO fuentes de este departamento autonómico. Y con respecto a la ausencia de un arqueólogo para hacer el seguimiento de los trabajos, señalan que no existe esa obligación . «Cómpre aclarar que as obras non afectan a elementos ou bens catalogados, polo que non se impuxeron medidas preventivas», sostiene Patrimonio.

«Con todo, segundo a Lei 5/2026 de Patrimonio Cultural, aínda que non existen medidas preventivas, quen descubra un ben debe comunicar o seu descubrimento á consellería». El Concello de Cangas aún no lo ha cumplido, aunque piensa hacerlo, asegura la alcaldesa.

El PP pide estudiar todas las piezas y ponerlas en valor

El concejal del PP Luis Feijóo fue quien destapó el hallazgo al preguntar sobre el asunto en el pleno del viernes, y sostiene que esa pieza y el cruceiro al que ahora acompaña, al igual que otras que aparecieron antes, deben ser estudiadas y analizadas por expertos y ponerlas en valor. La Casa das Novenas no es lugar apropiado, y exige comunicarlo a Patrimonio y su traslado «inmediato» a instalaciones municipales «para salvagardar a súa integridade». Cree que la aparición de restos arqueológicos en el entorno de la excolegiata es «moi probable», porque en las obras de empedrado del atrio en 1977 ya aparecieron, entre otros, un cruceiro de grandes dimensiones datado entonces en la primera mitad del siglo XV. También hay referencias escritas de 1649 sobre un cruceiro tirado en esa zona y que estaba allí «desde que fuera derribado por los moros», según difundió luego el historiador Eugenio Eiroa Hermo.