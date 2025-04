La reconstrucción de la Casa do Local de Domaio decae al caducar la cesión

La Casa do Local de Domaio tendrá que esperar a otra oportunidad para su reconstrucción y conversión en un espacio vecinal. Así quedó claro en la asamblea general que los comuneros de la parroquia celebraron este domingo. Aunque la Asociación de Veciños Monte Faro logró una rebaja sustancial, de casi un 50%, con respecto al proyecto de rehabilitación que fue rechazado ya en su día, los comuneros consideran que sigue siendo demasiado costoso. Se cifra en el entorno de los 250.000 euros cuando la intención es aplicar unos presupuestos comunales más austeros «pues llevamos demasiados años con más gastos que ingresos», alertó la junta directiva en la reunión en el local social de Os Currás.

A mayores, se informó de que la cesión del terreno y de las ruinas del inmueble ubicado en el Camiño da Rotea por parte del Concello a los comuneros caducó este pasado mes de febrero, al cumplirse un periodo de más de cinco años sin que comenzasen las obras proyectadas.

Todo apunta, por lo tanto, a que decae el proyecto y no será de momento cuando se le dé una nueva vida a este inmueble. Desde los comuneros lamentan también el alto coste que tendría la obra al reconocer que «sería muy simbólica su recuperación». No en vano se trata de un inmueble, del que apenas quedan las paredes exteriores, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Moaña en 1964 cuando ya estaba destruido. La Casa do Local se había inaugurado el 12 de octubre de 1913 como sede del “sindicato de agricultores y oficios varios”. Allí se vendían los excedentes de los productos que cultivaban los vecinos de Domaio.

Hasta la Guerra Civil (1936-1939) el espacio acogió también actividades como bailes. Durante la guerra y a modo de venganza contra los símbolos sindicales previos a la dictadura, el inmueble fue destrozado y las piedras de la estructura arrojadas en su interior. Incluso se perdió el escudo de su fachada principal.

Antenas

En cuanto al orden del día de la asamblea, los comuneros de Domaio aprobaron un plan de trabajos que implica un aumento en las talas de eucaliptos en distintas áreas del monte comunal, así como la sustitución de buena parte de ellas por frondosas. También se aprobó la prórroga del contrato para una antena con DMR Comunicaciones, por 10 años más, con un canon de unos 1.800 euros más IVA. A mayores, se aprobó otra instalación pequeña en las antenas, que gestionará Tecnored Digital, con un canon de unos 2.000 euros al año.