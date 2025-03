El tripartito dice que la obra de Estrela está paralizada, aunque desconocía el hallazgo arqueológico

El hallazgo de una pieza «de tipología gótica y, probablemente, gran relevancia histórica» que podría formar parte de una iglesia anterior a la excolegiata de Cangas será «analizado» hoy por el gobierno tripartito. Sus representantes aseguran que desconocían los hechos hasta el viernes por la noche, cuando el historiador y concejal del PP Luis Carnero Feijóo les interpeló sobre ello en el pleno de la corporación. Sin embargo, también sostienen que las obras de «humanización» de la Rúa Estrela, cuyos movimientos de tierras sacaron a la luz la pieza granítica con un rostro esculpido, «están paralizadas» por este motivo, sin concretar quién dio la orden ni cuándo. «Reunirémonos o luns para poñer negro sobre branco neste asunto», anunció ayer la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), y reconoce que unos trabajos de este tipo deben contar con el seguimiento permanente de un arqueólogo, más aún tras la aparición del busto.

La pieza encontrada hace unos días en las obras de la Rúa Estrela. / G.N.

Tanto la regidora como la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), sostienen que no sabían «absolutamente nada» al respecto, ni le comunicaron novedades los técnicos o la empresa adjudicataria de los trabajos, Oresa Construcción y Servicios Globales. La edila apunta a que una «técnica del Concello paralizó la obra en el momento que lo supo», aunque no habría comunicado esa decisión a los responsables políticos, que por ello no tomaron ninguna medida adicional. «Desde entonces está paralizada y ya no se permitió seguir con el hormigonado», añade la edila, y prevé reunirse hoy con las partes «para analizarlo y concretar el procedimiento a seguir».

La alcaldesa coincide en que desconocía los hechos hasta que los populares preguntaron en el pleno sobre este asunto, aunque también reconoce que hay «varias dúbidas que resolver» y que intentarán aclararlas en la reunión entre políticos, técnicos y empresa prevista para esta mañana. La intervención de un arqueólogo designado para ello y la preceptiva notificación a Patrimonio de la Xunta de Galicia son dos pasos que deben figurar en la agenda. Además, Gestido tiene previsto desplazarse a la calle Estrela para comprobar la situación de la de la pieza encontrada esta semana. En opinión de Luis Carnero Feijóo, podría tratarse de un canecillo, cabeza de la viga que asoma al exterior y soporta la cornisa o alero, o una mocheta, que sirven para sujetar los dinteles de las puertas con función decorativa o estructural. Junto a ellas podría haber otras de similares característica o etapa histórica en el entorno de la excolegiata.