La ría de Aldán recupera la categoría de zona A cuatro meses después

La ría de Aldán ha recuperado la categoría A que perdió hace cuatro meses en su zona central. El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) comunicó el cambio a la Cofradía de Aldán-O Hío a última hora del viernes, con lo que la nueva situación estará en vigor desde mañana mismo. Una noticia que tanto el pósito como la Plataforma Augas Limpas acogen con satisfacción y como un acicate. «Todos estamos aliviados por recuperar a categoría A perdida e esta boa noticia debe servir de impulso para actuar pois non estamos lonxe de lograr que a ría volva a ser o paraíso que foi», señalan desde Augas Limpas.

La ría está dividida en tres zonas. La parte externa mantenía la calificación de A y la parte más interior, desde el muelle de Vilariño hasta la playa de San Cibrán seguía con la B. El ámbito que el año pasado perdió la consideración de zona A se corresponde con la parte central de la ría: desde la línea imaginaria que une Punta Alada y Niño do Corvo [en la zona de la playa de Menduíña] hasta el puerto de Aldán. Una calificación que ahora recupera y que permitirá que el marisco ya no tenga permanecer obligatoriamente 24 horas en una depuradora para comercializarlo.

El patrón mayor de Aldán-O Hio, Juan Manuel Gregorio, explica que los muestreos que provocaron el descenso de categoría se registraron en los meses de marzo y abril de 2024, aunque el cambio a zona B no se hizo efectivo hasta noviembre porque en ese periodo no había actividad marisquera. «Desde o mes de maio de 2024 ata agora as 10 analíticas que se fixeron todas deron un resultado positivo», expone. Por eso, finalmente el Intecmar ha devuelto la catalogación de zona A a la parte intermedia de la ría de Aldán.

La pérdida en el mes de noviembre de la calificación de zona A provocó una reacción ciudadana en forma de cadena humana para protestar por un problema que se veía venir y para «abrazar» la ría. Desde Augas Limpas, que convocó aquella movilización, reivindican que ahora es el momento para que el Concello y UTE Gestión Cangas «adopten as medidas ao seu alcance para reducir as verteduras de augas fecais». Y exige a la Xunta «que faga fronte a súa responsabilidade de protexer a nosa pequena ría». La plataforma también se dirige al conjunto de las fuerzas políticas de Cangas para que colaboren de manera constructiva para alcanzar acuerdos que permitan la adopción de medidas concretas.

Los portavoces de la Plataforma Augas Limpas sostienen que eliminar el problema de la contaminación en la ría de Aldán es relativamente sencillo y no requiere una inversión tan elevada en comparación con otros municipios y proyectos que impulsa Augas de Galicia. «Actuacións moi simples permitirían reducir nun 25% as infiltracións de augas pluviais que están na base do problema», sostienen. La mayoría fueron ya localizadas y censadas por los colectivos vecinales y posteriormente comunicadas al Concello, partidos políticos e inspeccionadas por la UTE Gestión Cangas. «Para actuar sobre elas non é necesario agardar pola auditoría da rede de saneamento nin por un proxecto de enxeñería», sostienen.

Por ello una vez que se ha conseguido recuperar la catalogación de zona A exigen que estas obras se ejecuten ya. El Concello se comprometió en su día a concretar cuáles podía asumir, sin que por ahora contestase, y desde Augas Limpas concluyen que «tampouco sabemos nada das seis inspeccións de posibles infiltracións que a UTE estaba disposta a realizar».