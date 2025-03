La Policía frustra el robo del cajero de O Hío y atrapa a dos encapuchados que lo reventaban

Como en el guion de una película de policías y ladrones donde los buenos llegan en el momento oportuno, los agentes municipales de Cangas frustraron ayer por la mañana un robo en el cajero de una entidad bancaria de O Hío y detuvo in fraganti a uno de los tres autores que lo estaban reventando, ataviados con pasamontañas. Poco después se incorporaron al operativo agentes de la Guardia Civil, que localizaron el vehículo en el que había huido los otros dos y detuvo a uno de ellos, también de Vigo, mientras el tercero logró huir y se está trabajando para localizarlo. También se ha requisado uno de los dos vehículos utilizados, que figura como sustraido.

Los hechos ocurrieron en torno a las 7 de esta mañana, cuando un testigo alertó al 112 de la presencia de varios individuos cubiertos con pasamontañas que golpeaban el cajero, en Rúa da Unión, 5, en el entorno del emblemático cruceiro de O Hío, con el previsible ánimo de llevarse el dinero que albergaba. Una patrulla de la Policía Local se movilizó de inmediato y los agentes atravesaron su vehículo frente a una furgoneta Citroën de color blanco utilizada por los delincuentes y se encontraba con la parte trasera orientada hacia la sucursal bancaria. Había sido robada previamente, tenía rota una de las ventanillas laterales y múltiples cristales sobre los asientos. Los policías se abalanzaron sobre el conductor cuando pretendía huir y procedieron a su detención, pese a cierta resistencia ofrecida. Responde a las iniciales J.A.C.Q, domiciliado en Vigo y trasladado a la Jefatura de la Policía Local para instruir las primeras diligencias y luego al cuartel de la Guardia Civil. En un bolsillo guardaba las llaves de otro turismo, un Ford, que habría participado en los hechos y localizado más tarde por la Benemérita.

Estado del coche interceptado en el Casco Vello de Cangas. | FdV

El cajero automático de Igrexario quedó muy dañado como consecuencia del ataque, previsiblemente con herramientas pesadas, aunque los delincuentes no pudieron llevarse los caudales. Solo unos pocos vecinos se percataron de lo que estaba sucediendo, y alguno de ellos mostró extrañeza por la temeridad de los delincuentes para actuar un sábado a plena luz del día, pues a la hora del suceso, las 7 de la mañana, ya había mucha claridad. «No es la primera vez que suceden cosas así en este cajero; si es por dinero, alguna gente no se corta nada», expresaba una residente en el entorno que se enteró de los hechos poco antes de una concentración vecinal junto a la «casa do médico» en favor de la sanidad pública.

Otros vecinos recalcaron la reiteración de ataques a este mismo cajero en los últimos años. Recuerdan que la Policía Local y la Guardia Civil incluso investigaron una explosión registrada de madrugada, en lo que trató como un intento de robo y por la que llegó a haber algún detenido. En varias ocasiones se saldó con daños materiales, aunque no trascendió la sustracción de dinero. La concejala de Tráfico e Seguridade, Pilar Nogueira (PSOE), felicitó a los agentes actuantes y destacó el «excelente trabajo del cuerpo de Policía».

El cajero de la entidad bancaria en O Hío quedó destrozado. | FdV

Localizan a un piloto temerario por el Casco Vello

Fue una madrugada movida la del viernes al sábado para la Policía Local de Cangas, que tuvo que intervenir en varios incidentes con daños materiales. Además del intento de robo en el cajero de O Hío, la otra actuación más relevante fue la persecución y localización de un conductor que circulaba a gran velocidad en un vehículo con una rueda destrozada por la Rúa do Hío y otras calles adyacentes del Casco Vello. Eran alrededor de las 5 de la mañana y en su trayectoria rompió varias macetas, además de intentar agredir a algún vecino. Aunque pudo burlar la actuación policial, otros testigos alertaron luego de su presencia en la avenida de Vigo, pero pudo huir de nuevo y no fue localizado e identificado hasta bien entrada la mañana. Los residentes alertan del peligro de este tipo de actitudes, sobre todo los fines de semana, en calles estrechas y donde es difícil esquivar estos comportamientos temerarios.