Daniel Chapela pide reforzar la OMIC de Bueu con un auxiliar administrativo

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, reclama al gobierno local que aproveche la próxima modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) y de los prespuestos municipales para reforzar la Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC). El edil pone en valor el trabajo de la oficina, que en 2024 tramitó cerca de 300 reclamaciones y recuperó 200.000 euros para los vecinos, pero urge que aumente su dotación de personal con un auxiliar administrativo. «É imposible que unha soa persoa poda atender o teléfono con cada chamada, atender as persoas que acuden e tramitar os expedientes», argumenta Chapela. Esta falta de personal ya obliga a que durante dos días a la semana no haya atención al público para que la responsable de la OMIC pueda trabajar en los expedientes. Recuerda además que desde la OMIC se impulsa una demanda colectiva con casi 390 afectados por los gastos de las hipotecas.

«É hora dun maior interese do alcalde, Félix Juncal, no servizo, aínda que esta situación de desidia está presente na xestión de todo o personal municipal, con servizos atascados e nos que non se dá unha resposta eficaz á cidadanía», denuncia Chapela.