La renuncia de Cangas a las banderas azules continuará mientras gobierne el tripartito

«Non queremos un pano publicitario de cor azul, senón servizos en condicións. Decidimos renunciar ás bandeiras azuis e non temos intención de solicitalas de agora en diante». Es la declaración de intenciones del gobierno de Cangas –en palabras de su concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG)– sobre la polémica decisión de prescindir del distintivo que concede Adeac, que califica de «produto comercial dunha asociación privada» y que busca un «efecto chamada que as praias de Cangas non necesitan». Lo que sí ofrece el Concello es «duplicar o orzamento» –de 100.000 euros a máis de 200.000– para acondicionar y ampliar el número de arenales con servicio de socorrismo, habilitar dos lanchas de salvamento –una en Rodeira para la ría de Vigo y otra en Areabrava para O Hío-Aldán– y dotarlas de desfibriladores, balizas, megafonía y más efectivos de limpieza en verano, recalca la alcaldesa, Araceli Gestido.

Con estos datos, la regidora pone de manifiesto la «aposta clara” del consistorio por «mellorar as praias e o turismo», además de puntualizar que la decisión de desistir de las banderas azules se debe unicamente a la conclusión, tras valorarlo con los técnicos, «de que é moito máis efectivo redistribuír todos os investimentos municipais entre máis areais que concentralos en tres praias para optar ao distintivo». Más aún cuando las playas del municipio tienen «o máximo nivel de excelencia» y no precisan de propaganda para atraer visitantes, que además genera una masificación que deteriora la calidad de vida del vecindario y de los valores naturales en las zonas afectadas, añade el edil de Medio Ambiente.

Desde el tripartito destacan que en 2024 el Concello gastó 100.000 euros en pagar socorristas en tres playas, y este año «duplicarase, como mínimo», ampliando el servicio de socorrismo a cinco arenales (Rodeira, Liméns, Nerga, Areabrava y Menduiña), «reaxustando e redistribuíndo os horarios do persoal contratado». También subraya que habrá dos embarcaciones de salvamento con sus tripulaciones para atender ambas rías, «co fin de dar resposta a problemas de seguridade nas augas nun curto espazo de tempo, que consideramos imprescindible».

Gestido enfatiza que renunciar a las banderas no es una decisión exclusiva de Cangas, sino que ya tomaron otros concellos de variado signo político, como Nigrán, O Grove, Vilanova o Ribeira, «demostrándose que non supón ningún cataclismo». Añade que las banderas azules no son un distintivo institucional, sino de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que algunas de las inspecciones que realizan «non parecen moi rigorosas, xa que non están feitas por persoal técnico especializado nin son o exhaustivas que deberían ser» y que recibirlas «non supón unha garantía ambiental, nin retorno económico ou do número de visitas ao noso concello».

«Escaseza global» de socorristas y «efecto chamada» indeseado

El edil de Medio Ambiente de Cangas desglosa algunos motivos que llevan al gobierno local a renunciar a las candidaturas a bandera azul y cita su apuesta por «dar un servizo de calidade nun maior número de praias», lo que no sería posible con los criterios de Adeac al exigir una cifra de socorristas en cada una de ellas que lo hace inviable. También el «problema global de escasez de vixiantes» que limita la oferta y genera competencia entre municipios. Además, no coinciden con el «modelo» de bandera azul que busca atraer más visitantes y «é prexudicial» para ecosistemas «delicados», como Nerga, donde el «efecto chamada resulta contraproducente» para salvaguardar valores ambientales. Destacan que muchos vecinos y colectivos ecologistas comparten la decisión del tripartito y rebaten los argumentos del PP sobre pérdida de servicios o seguridad. Y no ven necesario debatirlo en la Mesa de Turismo porque «é unha decisión política, ao igual que a de eliminar as duchas en todas as praias».