Hallan una figura gótica "de gran relevancia histórica" de una iglesia anterior a la excolegiata de Cangas en las excavaciones de Rúa Estrela

Las obras de reforma de la Rúa da Estrela, en el Casco Vello de Cangas, han puesto al descubierto piezas "de tipoloxía gótica e de gran relevancia histórica", que podría corresponder con una iglesia anterior a la actual, la excolegiata. Lo revela el concejal del PP Luis Feijóo, que preguntó anoche al gobierno BNG-PSOE-EU, en el Pleno de la Corporación, si conocía estos hechos y recibió la negativa por respuesta. "O tripartito oculta un achado arqueolóxico para evitar a paralización das obras", arremeten los populares, que alertan de que las piezas están custodiadas en una propiedad privada y no se han comunicado los hechos a Patrimonio de la Xunta de Galicia, responsable de conocer y velar por estos bienes.

Son "feitos ilicitos" sobre los que el Partido Popular interrogó al tripartito y confirmó que este no ha trasladado "ningunha comunicación" a Patrimonio. Critican que esta peza, "de gran valor patrimonial", esté custodiada "nunha propiedade privada e non en intalacións municipais" y consiseran "lamentable o desprezo que amosan polo noso patrimonio”. Su edil Luis Feijóo, especialista en esta materia, y sus compañeros de grupo constatan "a falta de coidado polo Patrimonio por parte do tripartito que non informou deste achado para que non interfiriran na execución das obras. Unos hechos que los populares "imos a poñer en coñecemento deste departamento autonómico para que tome as medidas precisas que garantan a súa custodia e correcto coidado” explican desde la formación, a la vez que critican la "pasividade e opacidade do equipo de goberno" también en este asunto.

"O atopado foi unha pedra labrada cunha faz, de tipoloxía perfectamente gótica e que se podería corresponder coa igrexa anterior á actual, polo que supón un achado histórico de especial relevancia para a historia da Vila de Cangas", subrayan. La piedra está guardada en una casa que no es de propiedad municipal. Según indagaron miembros del PP entre personas del entorno, "parece ser que a empresa dera coñecemento do achado ao Goberno", un "feito, totalmente ilícito, que pon de manifesto a falta de pudor e a falta de compromiso por parte do BNG, do PSOE e de EU co patrimonio de Galicia". Concluyen los populares que se trata de un nuevo ejemplo de las carencias del gestión del tripartito de Cangas y "volven a demostrar a falta de traballo e irresponsabilidade dos actuais responsables municipais”.