«As obras con temas candentes son necesarias para resistir diante de tanta inhumanidade»

O Auditorio de Cangas acolle hoxe ás 20.00 horas representación de «O dragón de ouro», un espectáculo teatral de Sarabela Teatro a partir dun texto do autor xermano Roland Schmmelpfenning. É unha ocasión perfecta porque trátase do espectáculo con máis nominacións (14) aos Premios María Casares, que se entregan o vindeiro xoves. A de hoxe é a ultima función antes desa data tan sinalada.

-A función hoxe en Cangas é a última antes da gala dos Premios María Casares, na que contan con ata 14 nominacións. Cales son as sensacións ou expectativas na compañía?.

-A sensación é moi boa. Estamos moi agradecidas á profesión que nos considera merecentes de tantas nominacións. A máis non podiamos acceder! Que os compañeiros e compañeiras de profesión valoren con alta estima os nosos traballos é marabilloso! Dan moito alento a quen os recibe! Con respecto ás expectativas, sempre consideramos que os premios son para mellorar. Supoñemos que estarán moi repartidos.

-A obra foi estreada en febreiro en Ourense. Como foi a acollida desta sorte de “teatro fábula” que é “O dragón de ouro”?

-A verdade é que a acollida foi extraordinaria. Non era doado. Unha traxedia contemporánea performática tan anovadora tiña gran risco. Moitos parabéns, emocións, pensamentos e palabras conmovedoras que nos fixeron chegar persoas espectadoras e xente da crítica. Percepcións dos temas e a forma de expresar un universo dinámico e potente que concectou xenial cunha audiencia “emancipada”. Hai unanimidade en valorar o traballo magnífico dos cinco actores e actrices e de todo o equipo. Escenificación “impactante”, foi o que máis nos trasladaron.

-É a primeira vez que se adapta ao galego un texto do autor da obra, o alemán Roland Schimmelpfenning, que estivo presente na estrea en Ourense. Que foi o que lles trasladou unha vez que viu a posta en escena?

-Si estivo presente, xunto coa Directora do Goethe-Institud Madrid, Antonia Blau, quen tamén nos honrou coa súa presenza. A Roland o que máis lle gustou da nosa proposta e así o verbalizou, é que optamos por deixar a un lado os camiños manidos na busca de sentimientos cribles. Permitímonos respirar, rir e tamén que a dor esgace. A súa obra convídanos a explorar os límites da percepción, da realidade e da ficción. Agradoulle moito a maneira na que todo o equipo contribuiu a que isto sucedese!

-O texto orixinal é do ano 2010, pero desde entón os temas que aborda como a inmigración, a explotación ou a prostitución non fixeron máis que agravarse. E parece que a cousa aínda vai ir a peor….

-É certo. Por iso este tipo de obras que abordan temas tan candentes son moi necesarias para abrir os poros da pel e da conciencia. Para non só ser testemuñas do tempo que nos toca vivir, tamén para resistir diante de tanta inhumanidade. Ademais, cando a poesía entra nos escenarios a repercusión teatral e vital adquire unha nova dimensión. Temos o compromiso de non ollar de esguello a traxedia contemporánea que viven tantos inmigrantes ilegais e a explotación despiadada que sofren tantas vítimas da cobiza e a barbarie.

Unha escena dentro dun dos espazos que dan forma a "O dragón de ouro", por Sarabela Teatro. / Sarabela Teatro

-Supoño que levar a escena unha obra de teatro sempre é complexo, pero facelo con cinco intérpretes que dan vida a un total de 17 personaxes en 14 espazos diferentes e entrelazando ata seis historias debe ser extenuante para todo o equipo.

-Por riba de é todo un grande reto, un desafío fascinante. Non podemos negar a complexidade xa que os cinco actores, ademais de encarnar tantos personaxes, cambian de idade, identidade e xénero: os máis novos fan de vellos e vellas; todas somos occidentais facendo de orientais; os homes fan de mulleres e viceversa. Ademais tampouco ten unha estrutura convencional. É moi dinámica e emprega recursos cinematográficos (en trenza). Pero enténdese perfectamente porque as seis historias cruzadas teñen signos claros que axudan a que a audiencia engarce con audacia e deleite a sucesión de acontecementos que, cunha narratividade novidosa e unha teatralidade fluída, fagan as delicias dos amantes do teatro.

-Esta semana vimos de celebrar o Día do Teatro. Como está o gremio teatral en Galicia? Hai motivos e razóns para celebrar?

-Os tres males que levamos tanto tempo padecendo, seguen facendo dano a un “gremio” vizoso e cheo de talento: precariedade, desestruturación e inestabilidade. Habería motivos para celebrar se tiveramos unha lei de dereitos culturais que nos protexesen, se as condición de traballo fosen máis favorabeis. Se houbese vontade política de mellorar os modelos. Por exemplo, se fósemos cara ás compañías residentes xestionando tantos colectores sen contido que temos neste país. Con todo, claro que hai que celebrar sempre o Día Mundial do Teatro porque as artes escénicas e do movemento seguen a ser portas abertas de liberdade que buscan a beleza, a verdade e a xustiza poética.

"O dragón de ouro", de Sarabela Teatro, está nominado a un total de 14 premios María Casares, que se entregan o vindeiro xoves. / Sarabela Teatro

-E para rematar: con independencia do número de galardóns que reciban o vindeiro día 3 na gala dos María Casares, hai algún premio que poda superar ao aplauso e ao recoñecemento do público ao final dunha función?

-A nosa razón de existir é a comunidade que nos acolle. A creación final do sentido de todas as escenificacións correspóndelle aos espectadores e espectadoras. O mellor premio, ademais de ter traballo, é por suposto o recoñecemento da audiencia.