Xa queda pouco para volver ao María Soliño

O xoves 20 a vida do alumnado e o profesorado do IES María Soliño cambiou cando o temporal Martinho levou boa parte da vella cuberta do centro. Por sorte, non houbo ningún dano persoal, pero a metade do instituto inundouse coas chuvias dos días seguintes. Houbo que tomar decisións rápidas para que o o alumnado non perdese o curso, sobre todo os de 2º de Bacharelato que en pouco máis de dous meses teñen que enfrontarse á proba de acceso a Universidade.

Foron días difíciles nos que notamos o apoio de moita xente. O claustro e os traballadores do IES María Soliño queren agradecer á Consellería de Educación e a de Mobilidade o seu apoio e rápida axuda para retomar as clases rapidamente, a facilidade para cambiar as clases presencias por telemáticas na ESO e o Ciclo Formativo , a busca dun centro onde reubicar en dous días o noso alumnado, pasar as liñas de transporte á tarde. Sen todo isto tería sido imposible solucionar este problema en tan poucos días.

Queremos agradecer a todo o claustro do IES de Rodeira a súa acollida. Ofrecéronnos todos os seus espazos e medios sen dubidalo. Todos nos sentimos como se case estivésemos na nosa casa.

Queremos agradecer ás familias as súas ofertas de axuda dende o primeiro momento e a súa comprensión polas solucións adoptadas. Sabemos que trastornaron a vida de moitas familias, pero aínda así asumiron esta nova situación rapidamente. Eso si, sabemos que están tranquilos porque vai ser unha solución moi a curto prazo e poñendo como data límite para a volta a normalidade o 22 de abril, día no que volvemos á clase tras a Semana Santa.

E sobre todo queremos agradecer ao noso alumnado a súa actitude e responsabilidade. O alumnado de ESO e de 1º de Ciclo está seguindo maioritariamente as clases telemáticas, facendo todas as tarefas e intentando avanzar estes días. Sabemos que botan de menos o centro e sobre todo o contacto cos seus compañeiros.

Non nos queremos esquecer do noso alumnado de Bacharelato, sabemos que vir pola tarde custa moito, que tivestes que renunciar a deportes, música, idiomas e outros estudos e afeccións, pero aínda así estades vindo a clase e traballando con normalidade. Moito ánimo, xa queda pouco para volver ao María Soliño.