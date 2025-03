O Morrazo se suministra de agua solo desde el emisario nuevo desde 2017

Desde el año 2017 no funciona el viejo emisario submarino que abastecía de agua a los concellos de Moaña y Cangas desde Vigo. No lo hace por los numerosos problemas que representaba su mantenimiento, obligado a numerosas reparaciones, que ya fueron en su momento las que obligaron a la construcción de uno nuevo. No hay que olvidar que en el año 2009 se registraron tres roturas en un mes y se perdieron 9 millones de litros que fueron directamente al mar. Aunque no hay tampoco que perder la perspectiva, porque uno de los fines del doble emisario era aumentar la capacidad del caudal y también asegurar el agua a O Morrazo, siempre en precario en lo que respecta al líquido elemento. La Consellería de Medio Ambiente afirma que en 2014 y en 2015 Aguas de Galicia acometió reparaciones de urgencia y fue la última intervención de este organismo en esta infraestructura.

Así que desde 2017, los concellos de Moaña y Cangas solo reciben agua del nuevo emisario, que se empezó a construir en 2010. Fue Augas de Galicia quien redactó el proyecto de «Ampliación do abastecemento ao Morrazo desde Vigo», con el propósito actualizar una infraestructura construida hace 20 años para adaptarla a las necesidades de presentes de la población de la península de O Morrazo. La población beneficiada se estima en cerca de 44.000 habitantes, aunque cuando se construyó el nuevo emisario se dijo que se trataba de una infraestructura preparada para 100.000 habitantes.

Tanto la Consellería de Medio Ambiente como la concesionaria del agua de Moaña y Cangas hablan de roturas en el viejo emisario. Pero también es verdad que la intención con la que se construía el segundo emisario y se preservaba el primero era la de que el viejo suministrara de agua a Cangas y el nuevo a Moaña. Aunque el por aquel momento alcalde de Moaña, José Fervenza (PP) consideraba que Moaña y Cangas podrían utilizar indistintamente el agua procedente de los dos emisarios. Y tampoco nunca e dio a conocer el cierre oficial del viejo emisario submarino, ya que toda la población, incluidos los políticos estaban convencidos de que a O Morrazo llegaba el agua procedente de los dos emisarios.

La infraestructura existente conduce el agua desde el depósito general de Vigo (Presa de Eiras en el río Oitavén) hasta el depósito de Ameixoada. Las obras tiene tramos terrestres y submarinos. Los primeros van desde el depósito de O Casal (Vigo) a Punta Lagoa; y desde el muelle de O Con al depósito de Ameixoada, y se proyectan con tuvo de fundición dúctil .

Las obras del segundo emisario submarino finalizaron en 2013 y fueron entregadas al Concello de Moaña que, según la Consellería de Medio Ambiente, asume la explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones, algo que desde el Concello de Moaña se niega.