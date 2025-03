Caamaño estrena la nueva ambulancia de Moaña, pero sigue sin garantizar las urgencias

La Consellería de Sanidade convocará lo antes posible la comisión de seguimiento del convenio firmado a comienzos de 2020 entre el Concello y la Xunta para la construcción del nuevo centro de salud de Moaña. Esta reunión se centrará exclusivamente en la reclamación de que el nuevo inmueble, cuyas obras están en su fase final, acojan el servicio de urgencias. Ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó la villa para presentar la nueva ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, que entrará en servicio el 1 de abril, junto a la nueva concesionaria del transporte sanitario urgente, y tendrá su base en la Casa do Mar moañesa. En esa visita el titular de Sanidade insistió en que «mantengo lo que dije siempre. Una vez puesto en marcha el nuevo centro de salud –presumiblemente en octubre– se analizará la organización de recursos» para saber si las urgencias, centralizadas en Cangas desde la pandemia, regresan o no a Moaña. Con protestas semanales y la reciente manifestación del pasado domingo por este asunto, Gómez Caamaño explicó que no compartía «los motivos de estas protestas» pero mostró «un máximo respeto por toda la gente que se manifiesta por la defensa de la sanidad».

En cuanto a la nueva ambulancia, será la segunda que se pone en marcha de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería después de la que arrancó en el Deza el pasado verano y que atendió a 194 pacientes en sus primeros siete meses de actividad. Desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, explicaron ayer que el nuevo vehículo de urgencias cuenta con el mismo equipamiento que el box de una UCI, incluyendo un monitor-desfibrilador, un respirador y toda la medicación para atender a pacientes críticos que sufrieran, por ejemplo, un infarto o un accidente de tráfico grave. Sus isocronas les permite reforzar a las ambulancias de soporte vital básico en un radio de una media hora, por lo que acudirá a urgencias en Cangas y Moaña pero también en Bueu o Marín, del área de Pontevedra, o en casos necesarios llegaría hasta Chapela o Teis.

Gómez Caamaño, saliendo de la ambulancia. / | Gonzalo Núñez

El director del 061, Román Gómez, puso en valor que la ambulancia de SVA de enfermería tiene conexión telemática directa con los médicos de la central del 061. «Las constantes vitales del paciente se podrán seguir directamente en la central de coordinación, que estarán en contacto con el enfermero». Para dotarla de personal fueron contratados tres nuevos especialistas en enfermería.

Desde Sanidade apuntan a que la experiencia del Deza es que con este equipamiento móvil se evitan muchos traslados tanto al servicio de urgencias como a los hospitales de referencia del área sanitaria, al poder recibirse una atención in situ. su horario será de 12 horas diarias, entre las 9.00 y las 21.00 horas, cuando se concentran la mayor parte de las atenciones.

El conselleiro de Sanidade indicó que en Moaña el año pasado el 061 intervino en 5.700 casos de los que 1.500 implicaron movilización de recursos. «Son cuatro atenciones diarias de media que ahora cuentan con más recursos», añadió.

La nueva empresa del transporte de urgencias que entra el 1 de abril es la UTE TSU Vigo 2025. En todo el área sanitaria, además de este refuerzo en O Morrazo, se ampliará en una unidad, hasta tres, las de soporte vital básico con base en Vigo, que pasan de 14 a 12 horas. Una cuarta en la ciudad olívica operará las 24 horas.

El alcalde accidental de Moaña, Daniel Costas, intervino en la presentación de la ambulancia para mostrar la alegría «de que llegue este servicio demandando desde hace tanto tiempo y que ayudará a la atención sanitaria en Moaña». Insistió en el posicionamiento del Concello de que no sustituya a un servicio de urgencias y en reclamar el regreso del mismo a la villa.

Desde el PP local, tras la visita de ayer, defienden su gestión con «cuatro reuniones con la Consellería de Sanidade en los últimos 12 meses. La última el 19 de febrero cuando nos confirmó que la nueva ambulancia estaría operativa el 1 de abril». Alega, el principal partido de la oposición en el Concello, que es fruto del «trabajo serio y bien hecho, no con el ruido, la pancarta y el uso electoral de la sanidad por parte del BNG». El PP moañés insiste en que no acudirán a «ninguna manifestación manipulada por el BNG», en referencia a las marchas por las urgencias.

La protesta de ayer en Cangas. | FdV

Autobuses desde la comarca a la marcha del 6 de abril en Santiago

Ayer A Voz da Sanidade de Cangas se concentró en el Parque da Palma para pedir la participación vecinal en la manifestación por la atención primaria y hospitalaria que se celebrará el 6 de abril a las 12.00 horas en Santiago de Compostela. Habrá dos autobuses que parten de la villa canguesa. Asimismo, la Mesa da Sanidade de Moaña también pone autobuses parcialmente subvencionados por el Concello con paradas en todas las parroquias.