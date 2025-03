Un implicado en el espionaje de cebos en Bueu alega que vio la información en pegatinas en la basura

La Fiscalía tiene diez días para formular escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa que se sigue en el Juzgado número 1 de Marín por el espionaje de cebo para pescar pulpo a la empresa de Bueu Cebos Galeón contra dos vecinos C.M.E. y T.G.S., ambos del municipio, sobre los que constan «suficientes indicios de criminalidad». El segundo de ellos, con antecedentes, había sido detenido por la Guardia Civil en octubre de 2022 como presunto autor cuando, tras la denuncia del empresario al descubrir dos cámaras de videovigilancia instaladas dentro de la planta, se inició una investigación y vigilancia de la empresa por una patrulla en la que fue localizado in fraganti el investigado dentro de la nave cuando entró de noche para retirar la grabación de una de dichas cámaras.

Del segundo investigado C.M.E., sin antecedentes, figura en las diligencias que se apoderó, en forma que no consta, de un albarán en donde aparecían los datos de uno de los componentes del cebo patentado —cuya titularidad es de un socio del empresario— y continuando con el propósito de descubrir los componentes se reunió con el otro investigado para averiguar más información sobre el cebo, por lo que T.G.S. accedió a la empresa y en donde se elaboraba el conocido como «membrillo» del pulpo, colocaría dos cámaras de videovigilancia que grababan y transmitían imágenes. Una, tenía una tarjeta de memoria de 128 gb, pero no podía ser visualizada en remoto y los vídeos debían ser retirados de forma física; la otra, pegada a una pared con cinta adhesiva transparente, tenía una tarjeta de memoria de 128 gb y un segundo módulo de 4gb con una tarjeta SIM de telefonía con visualización y descarga de imágenes en remoto. Las cámaras pudieron haber sido instaladas la noche anterior a la detención de T.G.S. que se acogió a su derecho a no declarar.

C.M.E sí declaró que intentó fabricar su propio cebo y que iba a comercializarlo. Constan correos electrónicos suyos remitidos al día siguiente de hallar las cámaras, a empresas proveedoras de Cebos Galeón para preguntar por los tipos de harinas y aceites y productos empleados como figuran en la patente y a un laboratorio con los ingredientes y un albarán donde se observa que el importador es Cebos Galeón. A la pregunta de cómo se enteró de las empresas proveedoras de Cebos Galeón, asegura que fue como cliente a la nave y «vio unas cajas en la basura con unas pegatinas con los nombres de esas empresas». Aseguró que él ya trabajaba con estos aceites, harinas y gelatinas, que nada sabía de las cámaras, que lo supo porque el empresario se lo hizo saber por terceras personas.

En las pesquisas de la Guardia Civil figuraba investigado también otro vecino de Bueu como encargado de visionar por control remoto las imágenes de una de las cámaras a través de su móvil. Sin embargo, en el auto del Juzgado se acuerda el sobreseimiento provisional al declarar que no sabía nada de las cámaras, que no conocía la empresa de cebos y sobre la tarjeta de su propiedad indicó que había perdido hacía seis meses su DNI y que debieron de haber hecho una tarjeta, así como que no conocía a los otros dos investigados.

