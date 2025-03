La Diputación garantiza aceras en A Roza y llegar hasta el camino de A Vela

«Debemos atender as demandas existentes na zona e dar resposta ao clamor social cando as peticións son razoables, viables e teñen encaixe técnico». Con esta declaración de intenciones la Diputación de Pontevedra avanza que el proyecto técnico para la mejora y urbanización de la EP-1302 a su paso por el lugar de A Roza, en Beluso, incorporará aceras con bordillo. Un anuncio que llega cuando un grupo de vecinos de este lugar tiene solicitada la palabra durante el pleno provincial de hoy y antes de la reunión convocada por el Concello de Bueu para esta tarde, a las 19.00 horas, para exponer las tres alternativas presentadas por la institución provincial. Antes, a las 12.00 horas, el gobierno local se reúne con los vecinos de la aldea de Meiro para presentar el convenio y proyecto para la mejora de la EP-1306.

La construcción de aceras con bordillo era un requisito imprescindible fijado por vecinos de A Roza, una reivindicación que quedó recogida y renovada en una moción aprobada por unanimidad por el pleno de Bueu el pasado verano. La semana pasada la Diputación convocó primero al Concello y dos días después a los vecinos para presentar las tres alternativas diseñadas por los técnicos. La segunda de esas reuniones acabó sin acuerdo porque los vecinos entendían que ninguna de esas tres propuestas incluía la dotación de aceras y que se limitaban a una senda peatonal, una solución técnica que no les convence.

«Respuesta» al PP

La diputada provincial de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, aseguraba ayer que «a nosa implicación é máxima», una afirmación realizada justo después de la petición realizada por el PP de Bueu, y avanza que no es la única de las peticiones vecinales a las que atenderá el proyecto provincial. La otra pasa por extender el ámbito de actuación, que no se quedará en el ámbito de la iglesia parroquial de Beluso sino que se ampliará para llegar hasta el cruce del camino de A Vela. «Este é un goberno que escoita, que atende as necesidades da cidadanía e, unha vez máis, imos seguir dando exemplo, apostando por incorporar beirarrúas con bordo para garantir a máxima seguridade das persoas nesta vía tan transitada», defiende Cachafeiro.

Estos cambios obligarán en todo caso a tramitar una nueva autorización por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural debido a la presencia del cruceiro de A Roza y de la propia iglesia parroquial. El presupuesto estimado supera los 600.000 euros y recoge la renovación del pavimento y de todos los servicios urbanos. Tanto la Diputación como los vecinos sostienen que la EP-1302 es un vial que soporta un elevado tránsito de vehículos, especialmente en el verano, puesto que sirve de acceso al entorno natural de Cabo Udra y a playas como Mourisca.