Cangas abandona al turismo y la seguridad en las playas al prescindir de las banderas azules, denuncia el PP

Con la renuncia a las banderas azules en sus playas, el gobierno tripartito de Cangas «abandona a seguridade, a protección medioambiental e a promoción turística», entre otros valores por los que deben velar las administraciones públicas. Lo denuncia el Partido Popular tras conocer que el distintivo de calidad que otorga la asociación Adeac no ondeará en ningún arenal del municipio por decisión de sus responsables políticos, que alegan falta de recursos y una redistribución de los que hay para ampliar la cobertura de servicios en más territorio. Para el PP, la decisión del Ejecutivo liderado por el BNG y su «cambio de postura da noite para a mañán» simbolizan su gestión «irresponsable e inconsciente», no tiene en cuenta a los sectores implicados ni se abordó en la Mesa Municipal de Turismo y es resultado de la degradación de servicios desde que están al mando del Concello.

El equipo que encabeza Araceli Gestido formalizó la renuncia a las cuatro banderas azules que había solicitado a Adeac a principios de noviembre: Rodeira, Areabrava, Nerga y Liméns. Son prácticamente la décima parte de los 38 arenales que tiene el municipio, la mayoría merecedores del reconocimiento, y muy lejos de las 10 que lograron el distintivo en 2014 y 2015, con el gobierno de Cangas en manos del PP y José Enrique Sotelo en la alcaldía, que popularizó el eslogan «playas de bandera». Asisten a «un xiro de guión, meses despois de presentar as solicitudes, que amosa a improvisación e falta de criterio do actual equipo de goberno», le reprochan desde el grupo grupo municipal del Partido Popular, que cuestiona los motivos esgrimidos por el tripartito aludiendo a la falta de recursos del Concello, «cun orzamento de máis de 19 millóns de euros, e que xa tiña consignados 140.000 euros para este servizo».

Esta decisión pon de manifesto a incompetencia e falta de traballo do actual goberno tripartito

También acusan al gobierno local de privatizar el servicio de socorrismo. “Os mesmos que falan de municipalizar en campaña demostran a súa auténtica faciana privatizadora na xestión» del salvamento en playas, cuya gestión en los últimos veranos «estivo marcada pola precariedade, improvisación e falta de recursos persoais e materiais” sostienen. «Xa o intentaron en anos anteriores pero a necesidade de sacar adiante os orzamentos freou a súa intención», y el tripartito optó por. “unha precarización que tiña como única finalidade o servir de excusa para poñelo en mans privadas», como hará ahora, añaden.

Concejales del grupo municipal del PP, con Dolores Hermelo a la cabeza / Pablo Hernández Gamarra

Para los populares, «precarizar este servizo esencial, que ofrece seguridade aos milleiros de bañistas que gozan dos nosos areais a cambio de, supostamente, ampliar servizos noutros puntos só volve a poñer de manifesto a incompetencia e falta de traballo do actual goberno de Cangas” recalcan, y describen un panorama de progresivo deterioro e incumplimientos para resolver las carencias de servicios, personal y degradación ambiental que figuran en las auditorías realizadas por Adeac en las banderas azules: “Levamos anos vendo como se deixan sen funcionar as duchas, son pechados baños para non gastar en limpalos ou mantelos, non se manteñen os accesos nin se limpan os areais... Teñen o maior orzamento municipal nunha década e son incapaces de xestionalo. En que gastan os cartos da veciñanza?” cuestionan.

Presupuesto municipal supeditado a la no privatización del socorrismo

“Falan de externalizar cando é privatizar. Falan de que non teñen recursos económicos para financialo pero, con que recursos pensan pagar á empresa entón?” reflexionan en el PP, y recuerdan que «a aprobación dos orzamentos o pasado ano quedaba suxeita á non privatización deste servizo». «Unha vez máis os feitos demostran que é un goberno que vive na mentira e no engano” critican. Desde la formación mayoritaria de la Corporación canguesa piden explicaciones a los responsables municipales y le reprochan que pretendan «vender» esta renuncia a las banderas azules «como unha solución, cando a realidade é que é síntoma da súa incompetencia».