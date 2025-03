Más de 7 meses esperando respuesta para un cenicero en el cementerio de Beluso

Un vecino de Bueu muestra su malestar por la demora del Concello de Bueu para contestar a una solicitud que realizó el 8 de agosto para poder contar con un cenicero en la reciente ampliación del cementerio de Beluso. El afectado reprocha que abonó las tasas municipales requeridas, que ascienden a algo más de 31 euros, el mismo 6 de agosto, pero que casi ocho meses después sigue sin recibir una contestación por parte del ayuntamiento. El hombre acudió a solicitar explicaciones por este retraso, que desde las oficinas municipales atribuyeron a la ausencia de uno de los técnicos del Concello. «Isto non é normal, se falta unha persoa non se pode parar todo. Máis aínda cando xa paguei as taxas», se queja.