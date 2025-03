El PP pide bonificar el impuesto de vehículos a los eléctricos

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas vuelve a llevar al pleno una moción para bonificar el impuesto de circulación a los vehículos menos contaminantes e instalar puntos de recarga eléctrica. Los populares recuerdan que una moción semejante ya fue aprobada en el año 2021. Salió adelante aquella propuesta del grupo municipal del BNG, cuando estaba en la oposición, con el respaldo mayoritario de la corporación municipal, pero no hay ni rastro de aquel acuerdo. Ahora la introduce de nuevo el PP en el pleno a través de su concejal Pío Millán, porque, ahora, que sí está en el gobierno tripartito el BNG, no se hace nada para cumplir el acuerdo plenario.

Afirma el PP que esta falta de responsabilidad por parte del BNG demuestra, una vez más, el desinterés por las políticas de movilidad sostenible y su incapacidad para cumplir los compromisos adquiridos. Mientras en concellos de toda Galicia se aplican bonificaciones fiscales para fomentar el uso de vehículos ecológicos, «en Cangas seguimos esperando a que o goberno municipal faga máis que anunciar promesas que nunca se materializan. El BNG no só desatende os acordos do pleno, senón que frea avances cara un modelo máis sostible e respectuoso co medio ambiente. A súa inacción mantén a Cangas á marxe das políticas de transición ecolóxica, impedindo que os veciños poidan beneficiarse das axudas e incentivos que xa son una realidade».

El PP pide instar al a gobierno a modificar la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de tracción mecánica, introduciendo una bonificación del 75% para los de etiqueta 0e instar al gobierno a colocar 5 puntos de recarga de vehículos eléctricos, uno en cada parroquia.