Los ojos que controlan los barcos al llegar a puerto

Un total de 16 inspectores se encargan del control de las actividades de pesca marítima en la provincia de Pontevedra y en la comarca de O Morrazo pasan gran parte de su tiempo inspeccionando los buques que llegan a sus muelles frigoríficos procedentes de caladeros como Nafo y también la descarga de la flota de artes menores.. Es un trabajo sin rostros, sin protagonistas, en condiciones que no son las de una oficina, dentro de firgoríficos a bajas temperaturas, con humedad y peligros y por eso desde el día 3 de marzo, todfa la profesión en España está en huelga indefinida para reclamar mejoras y hoy vuelven a concentrarse en el Berbés en Vigo,a las 13:30 horas.

«Normalmente se trabaja en horario diurno, que es cuando se produce la mayor parte de los desembarques, pero en ocasiones también hay descargas nocturnas de arrastreros y cerqueros. Realizamos el control en el muelle, a bordo del propio buque y en lonja. Nuestro trabajo implica cierta disponibilidad, a parte de las condiciones de riesgo que supone saltar a un buque, andar por suelos resbaladizos, riesgos de golpes…de hecho en estos puertos, algunos compañeros han sufrido caídas », señala uno de los trabajadores, que prefiere seguir en ese anonimato y que asegura que hace poco un carretillo golpeó y arrastró a una compañera en Domaio.

Uno de los barcos atracados ayer en Frigoríficos del Morrazo, en Cangas. / Gonzalo Núñez

También realizan los controles necesarios para las importaciones de mercancía de terceros países que llegan en contenedores o mediante descarga directa de buques factoría, a los frigoríficos de Domaio y de Cangas: Mucha de esta mercancía tiene que quedar almacenada bajo control en depósito aduanero, para lo cual es necesaria la presencia inspectora, lo que implica pasar muchas horas trabajando dentro de plantas frigoríficas a bajas temperaturas».

Las inspecciones de barcos procedentes de Terranova pueden durar unos 4 días y suponer jornadas de 12 horas diarias en condiciones de frío y peligrosidad, tal y como señalan. Hay que hacer la recepción del buque cuanto llegue a puerto, «sea la hora que sea y el día que sea, sin importar si es fin de semana o festivo», además de precintar «los accesos a bodegas para evitar descargas ilegales, hasta el día en que se autorice el comienzo de desembarque.

Por eso que reclaman «unas mejores condiciones laborales y económicas, un reconocimiento profesional y retributivo, con un aumento del complemento específico por los horarios especiales que realizamos, que tengan en cuenta nuestra disponibilidad, penosidad, peligrosidad y nocturnidad, y que nos dejen de pagar como si fuésemos personal de oficina, ya que nosotros trabajamos, en puertos, frigoríficos, barcos, y trabajamos por tierra, mar y aire. Pedimos el reconocimiento de la inspección de Pesca como profesión de riesgo, que permita acceder a una jubilación digna con índices correctores adecuados. Y que se elaboren Procedimientos de Trabajo seguros en la evaluación de Riesgos laborales».

Aseguran que están en la cuarta semana de huelga y que el paro casi no se nota por los servicios mínimos, aunque varios buques de terceros países con inspección obligatoria quedaron sin inspección por lo que no se ha verificado la entrada de dicha mercancía en la Unión Europea, los controles de la flota Nafo están siendo más superficiales y no se han realizado controles de descarga de sardina desde 20 de marzo que comenzó la pesquería, lo que puede dar lugar a que no se cumplan con los topes de capturas diarios.