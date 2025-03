Una canguesa experta en belleza

Araceli Hermelo Vidal, responsable de los centros de belleza Ylekara, ha sido reconocida en Madrid con el Premio Internacional a la Excelencia en la aplicación de las técnicas de Kinesioestética, otorgado por la escuela Kinesio School, liderada por Sergiy Galchenko. Es la primera mujer gallega en recibir este reconocimiento.

Lo de los quintos del 83 es una xuntanza, no la comida

Son previsores los quintos del 83 y andan ya preparando su comida de confraternidad, que seguramente será tras el verano. Pero tienen muchos detalles que concretar y con tiempo se decide mejor. Así que se han citado para este sábado, día 29, a las 13.00 horas en el bar Areeiro, en Rodeira, para hablar del asunto y compartir un trago. ¡Que no vaya nadie a comer, eh, que aún no es por ahora, como se le deslizó ayer a este plumilla! Y si alguien aún tiene dudas, que llame al 663 282 333 o al 656 258 294.

El papel de llave al que no puede jugar AV

Anda Victoria Portas que no coge ya el teléfono a miembros del gobierno municipal. Volvió a mostrar su enfado y se quejó de no haber sido tenida en cuenta. Nos dicen que se estuvo toda una jornada detrás de ella para comunicar cambios —solo cambios, que no sería de buen gusto anotar cuáles eran—. La líder de AV mantiene su empeño en jugar su papel de llave del gobierno, lo que pasa es que últimamente no lo pudo poner en escena porque no hubo oportunidades. Pero bueno, es su papel político. Lógico que se aplique en ello.