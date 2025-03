Cangas ultima nuevos pliegos para licitar Axuda no Fogar con «melloras no servizo»

El Concello de Cangas pretende sacar adelante, «canto antes», un nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tras quedar desierta la licitación en diciembre pasado y ante la «imposibilidade de pechar o contrato pola vía negociada», señalan desde el gobierno local, que tomó la decisión de recurrir a una empresa consultora para «mellorar os pregos e facer máis interesante a prestación a ollos das posibles firmas interesadas». Mientras se realizan estos trámites administrativos, su intención es «que a empresa actual continúe a súa actividade cunha prórroga que manteña os servizos básicos e os complementarios de fisioterapia e logopedia», para lo cual se están negociando «varias fórmulas».

El ejecutivo cangués sostiene que decidió ampliar los fondos para renovar el contrato del SAF «de 950.000 euros a 1.400.000» para este ejercicio. «Trátase do contrato máis alto do Concello a día de hoxe», subraya. El fin del aumento presupuestario es «priorizar a calidade da prestación incluíndo importantes melloras» con respecto al contrato anterior. Se valorarán la disposición de fisioterapeutas, logopedas, psicólogas, terapeutas, auxiliares o podólogas, «ademais de dispoñer dun servizo de axudas técnicas, de prestar asesoramento para adaptacións funcionais do fogar ou de actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables», destacan.

Exponen desde el gobierno tripartito que, «a pesares de aumentar a contía do contrato, ningunha empresa se presentou ao concurso aberto en novembro pasado, e tampouco foi posible adxudicar o servizo pola vía negociada, algo que se intentou nos últimos meses». Una situación que alentó al Concello a contratar una consultora para elaborar nuevos pliegos, «facéndoos máis atractivos ás condicións técnicas, pero mantendo as melloras» para los usuarios. Deberá entregar «no prazo dun mes» esas nuevas bases para sacar a concurso el SAF «de maneira definitiva, xa con máis garantías legais e técnicas para cubrir a adxudicación», aseguran.

Mientras tanto, el gobierno de Cangas asegura que la calidad y garantías del servicio se mantienen, a pesar de la finalización del contrato con la empresa Fepas, en junio de 2024. «O Concello negociou a firma dunha prórroga, aumentando o prezo pagado por hora de 16 euros a máis de 21 euros, o mesmo que está fixado e aprobado polos departamentos técnicos do Concello para a nova anualidade». Aún así, el gobierno local «volve estar en negociacións coa empresa, pois a dirección volveu pedir revisar as condicións e, de maneira unilateral, comunicou ás persoas usuarias o cese das prestacións de fisioterapia e logopedia».

Para retomar esos servicios suspendidos de forma temporal hasta la adjudicación definitiva del nuevo contrato, el ejecutivo cangués puso sobre la mesa «varias fórmulas economicamente sustentables para as arcas municipais e viables técnica e legalmente: sen ceder a presións, o Concello está disposto a pagar o custe deses servizos extraordinarios compensando as horas básicas non traballadas e por tanto non cobradas, priorizar as prestacións anuladas sobre outras non tan necesarias, ou incluso a posible realización dun contrato a maiores por eses dous servizos», aseguran.

AV: «As familias pagan esta xestión irregular» del tripartito

«A falta de contrato impide controlar a xestión do servizo e o que se paga polo mesmo. Esiximos transparencia e medidas inmediatas para protexer ás familias usuarias», denuncia Alternativa dos Veciños (AV), que manifiesta preocupación por el SAF en Cangas y exige garantizar «que este servizo fundamental se preste con transparencia, dentro da legalidade e cunha calidade digna para as familias que dependen del».«Detectamos que a empresa concesionaria continúa prestando o servizo sen contrato en vigor desde o 30 de xuño de 2024», como constatan los informes técnicos, y que el Concello está pagando a la empresa «cantidades por riba do estipulado na licitación orixinal, sen que exista unha base legal que o ampare, e que a empresa reduciu servizos que si están contemplados no contrato». Se pone en riesgo, dicen, la transparencia en la gestión de los recursos públicos e impide que la Administración pueda exigir responsabilidades en caso de incumplimiento, al no haber contrato en vigor que determine derechos y obligaciones. «Isto afecta directamente ás familias que reciben este servizo, que deberían contar cunha atención garantida e cunhas condicións claras tanto para as traballadoras como para as persoas usuarias», advierten. La formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas pide «informes específicos a Secretaría e Intervención para esclarecer a situación e tomar as medidas necesarias para regularizala canto antes». «Queremos darlle a oportunidade ao goberno local de rectificar e poñer fin a esta xestión opaca, garantindo que os servizos públicos se presten con todas as garantías legais e con responsabilidade», remacha.