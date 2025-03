La Policía vuelve a inspeccionar las terrazas de Cangas para comprobar que pagaron la tasa

A punto de llegar el mes de abril y el gobierno local de Cangas vuelve a avisar, lo mismo que el año pasado, que es necesario presentar solicitud y pagar una tasa para mantener abierta una terraza en Cangas. Advierte que la inmensa mayoría de las licencias que se entregaron el pasado año ya caducaron y que tan solo 4 o 5 mantienen vigente el permiso.

Así que entre esta semana y la próxima no será extraño ver a la Policía Local de Cangas inspeccionar a las terrazas con el propósito de saber si están al corriente de pago de la tasa. De no tener la documentación al día procederá de inmediato a abrir expediente sancionador.

En esta ocasión, la concejalía de Urbanismo no establece un plazo determinado para que los propietarios de los locales legalicen sus terrazas, aunque no dudará en hacerlo si se comprueba que no hay celeridad en solicitar la autorización y pagar la tasa correspondiente. No hay que olvidarse que las sanciones van desde los 600 hasta los 2.000 euros. Mencionar que el pasado año solo dos establecimientos tenían la licencia municipal al día y que la situación de impagos era consecuencia de la época de la pandemia. El Concello de Cangas tiene una ordenanza municipal que regula las terrazas.

El pasado año, el propio gobierno local consideró que algunos artículos de la ordenanza municipal podían ser objeto de variación. En este sentido, el tripartito estaba dispuesto a estudiar artículos como los relacionados con el ornato, que se tiene abandonado. La ordenanza fiscal sitúa en 0,24 euros por metro cuadrado/día en calles primer categoría y en 0.20 euros en calles de segunda. Las infracciones muy graves llevan aparejadas multa de entre 1.201 euros a 2.000 euros, que podrán acompañarse de la retirada de la licencia de terraza con carácter definitivo. Las infracciones leves prescriben a los 6 meses, per las graves a los 2 año y la más graves a los 3 años.

El mobiliario de las terrazas continúa dejándose amarrado fuera, lo que supone una infracción a la ordenanza municipal, que establece que el mobiliario deberá ser de buena calidad, discreto, higiénico, sin aristas ni salientes, con cierto estilo y diseño. Se acepta el empleo de materiales como la madera o el aluminio. No se pueden colocar colores chillones. En todo caso, el Concello supervisara y autorizará el mobiliario a instalar en las terrazas. Basta con echar un vistazo al mobiliario d e las terrazas de Cangas para vez como no se cumple la ordenanza.