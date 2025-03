La calle Loureiros, un problema de tráfico

En la imagen sacada ayer aparece vacía de coches, pero nos juran los vecinos de la calle Loureiros que desde que están las obras de Eduardo Vincenti parece la Gran Via, con coches, además en una y otra dirección, pese a lo angosto de su calzada, de piedra en el Casco Vello.

Araceli Gestido, otra de las afectadas por la manifa contra Altri

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, volvió a caer enferma este fin de semana. Tuvo hasta que guardar cama de lo mal que estaba. Desde aquí le pedimos encarecidamente que no regrese a su puesto hasta que se recupere definitivamente. Porque es un ir y venir de urgencias. Además, claro, después está el empeño de asistir, con el sábado a la manifestación de Altri, y así no se consigue librarse del constipado. Por cierto, que allí, en la Pobra, en lo de Altri, también estaba la edil Xiana Abal (BNG) a la que e no mencionamos el otro día. ¡Con lo que le gustan a ella estos saraos de las manifestaciones! y concentraciones o marchas!