Preparan una ordenanza para taxis en la que se obliga a una licencia por persona

El gobierno local está en conversaciones con el sector para sacar adelante una ordenanza reguladora de taxis en Cangas. De hecho, ya hay elaborado un borrador al que la oposición y el propio sector pueden presentar sus aportaciones.

El objetivo de la norma es regular el servicio municipal de taxi, esencialmente en aquellas cuestiones en la que el Concello debe establecer su criterio, tal como la imagen de los vehículos, el procedimiento para obtener el certificado de aptitud profesional, medidas relativas a la prestación del servicio, entre otros, con el propósito de garantizar un servicio de calidad, seguro y eficiente para los ciudadanos, así como establecer los derechos y obligaciones de los titulares de licencia, conductores y usuarios.

Para prestar servicio de auto-taxi en Cangas será necesaria la obtención de una licencia municipal, así como estar en posesión del permiso municipal para conducir un taxi, establecido por la ordenanza municipal que se quiere aprobar. Los titulares deberán cumplir el requisito, entre otros, de tener el domicilio fiscal y estar empadronado en el Concello de Cangas.

Únicamente podrán ser titular de un máximo de una licencia municipal de taxi y deberá ser explotada por el titular con plena y exclusiva dedicación a la actividad de taxi, sin perjuicio de la posibilidad de poder contratar a una personas conductora asalariada para una mejor explotación, que deberá figurar a jornada completa y con dedicación exclusiva. Si no se puede explotar la licencia, el propietario deberá solicitar la suspensión por dos años al Concello. No se podrá ser titular de licencias de taxi en distintos concellos. Los titulares de las licencias podrán contratar anuncios de marcas comerciales en el exterior de los vehículos, siempre que conserven su estética y no impidan su visibilidad. Se deberá estar, en todo caso, la imagen unificada de los taxis que establezca el Concello de Cangas. Quedará prohibida la publicidad sexista o que atente a los derechos de la personas, sí como anuncios publicitarios de tabaco y bebidas alcohólicas.

Pago anticipado en recorridos de más de 30 kilómetros

Una vez iniciado el servicio los titulares de licencias no podrán dejar de prestarlo sin causa justificada durante periodos superiores a 30 días consecutivos o setenta alternos. Los turnos de trabajos serán establecidos por el Concello y son de obligado cumplimiento. Los vehículos prestarán servicio un mínimo de ocho horas diarias y el periodo de vacaciones será de 30 días naturales al año. El Concello podrá un número de teléfono y terminal para la realización del servicio nocturno que será entregado al taxista que esté de guardia. Los domingos y festivos serán realizados por dos licencias, una de 8.00 horas a las 20.00 horas y otra de 20.00 horas a 8.00 horas del lunes. El tiempo de respuesta para realizar el servicio nocturno demandado será de 15 minutos. No se descarta crear nuevas paradas y suprimir otras. En los servicios de un recorrido superior a 30 kilómetros se podrá solicitar el pago anticipado del 50% del importe previsto. Todo esto figura en el borrador.