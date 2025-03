Los centros de salud de la zona cierran 2024 con 20.512 consultas más y llegan a 652.275

Con una población estable de casi 57.000 habitantes, que se multiplica en verano, los centros de salud de O Morrazo reflejan en sus estadísticas este volumen de población y que hayan cerrado el año 2024 con un total de 652.275 consultas, lo que suponen 20.512 más que en 2023, según los datos del Sergas. La mejora de las instalaciones sanitarias y más personal sanitario, con médicos y cobertura de los puestos por bajas o vacaciones, es uno de los retos de esta comarca en donde sólo en Moaña se está construyendo el nuevo centro de salud, pero continúa la batalla por el regreso de las urgencias que Sanidade sigue sin confirmar en las nuevas instalaciones; y en Cangas todavía el Concello no dispone de los terrenos para poner a disposición de la consellería para que construya el nuevo edificio sanitario -Centro Integral de Saúde (CIS) que pretende la Xunta o Centro de Alta Resolución (CAR) por el que apuestan más los vecinos- que albergaría, una vez construido, las urgencias de Moaña. Por el momento las urgencias de este municipio siguen desplazadas a Cangas desde la pandemia y los vecinos en la calle todos los domingos para reclamarlas desde hace cinco años.

El centro de salud que experimenta más subida de consultas es el de Cangas. También es el municipio con más población -casi 27.000 habitantes- y recibe las urgencias de Moaña. En 2024 y según los datos del Sergas, las consultas en este centro ascendieron a 270.544, lo que supone 10.596 más que con respecto a las 259.948 que registró en 2023. Del total de actividad, 109.311 fueron citas programadas para consulta, que son las citas a iniciativa de un personal sanitario (89.225 en el año anterior de 2023); 140.630 fueron citas a demanda, por iniciativa del paciente, preferentemente organizadas a través de cita previa, con un descenso de 7.572 con respecto a las 148.209 registradas en 2023. En Cangas hubo 20.596 citas para recetas, bajando también el número en unas 2.000 con respecto a las 22.514 del año anterior.

Moaña, el segundo municipio con más población -roza los 20.000 habitantes- y figura sin embargo con un descenso en el número de consultas, motivado al hecho de que sigue con las urgencias, desplazadas a Cangas. Registró 181.767 consultas en 2024, lo que significa 3.012 menos con respecto a las 184.779 de 2023. Del total de la actividad 95.254 fueron citas programadas para consulta, subiendo en 6.811 con respecto a las 88.443 del año 2023; pero bajaron las citas a demanda, de 87.118 a 78.548 e igualmente bajaron las citas para recetas, de 9.218 a 7.965. Quiere decir que se dejaron de pedir 1.253 citas para recetas.

La bajada en Moaña se traduce con un aumento en el centro de Salud de la parroquia de Domaio, en donde la actividad en 2024 fue de 21.507 consultas, con un incremento de 1.714 con respecto a las 19.793 del año anterior. Subieron las citas programadas a 8.162 respecto a las 7.130 del año 2023 (1.032 más). Las citas a demanda también subieron en 436 y pasaron a 11.302, como también las citas por recetas, de 1.797 a 2.043 (246 más).

El segundo centro de salud de Cangas, que se ubica en Aldán (el consultorio de O Hío está cerrado), también registró el año pasado un aumento de consultas con 7.897 más. El centro figura con 35.454 frente a las 26.557 de 2023. Del total, 12.173 fueron citas programadas para consulta, que en este caso bajaron en 272 con respecto al año anterior (12.445); y se dispararon las citas a demanda en 7.885 llegando a 20.222 frente a las 12.337 de 2023; como también las citas para recetas, con 3.059 y una subida de 1.284 sobre las 1.775 de 2023.

El centro de salud de Bueu subió en 305 consultas y ascendió a 143.003, superando las 142.698 de 2023. Del total de la actividad, 69.922 fueron citas programadas con un aumento de 3.319 (66.603 en 2023); bajaron las citas a demanda de 62.651 a 61.979 (672 menos) y también descendieron las citas para recetas en 2.342 al pasar de 13.444 en 2023 a 11.102 en 2024.

Moaña «rescata» hoy su PAC con un coche en la manifestación

Los vecinos de Moaña volverán hoy a salir a la calle cambiando la concentración habitual ante la Casa do Mar por una manifestación desde Lidl, en la frontera de Cangas, hasta el centro de salud moañés, con un coche delante de la protesta, decorado como si fuera el PAC de Moaña, haciendo que van al rescate de las urgencias. La manifestación, que parte a las 11:00, está convocada por la Mesa Local da Sanidade cuando se cumplen cinco años desde que Sanidad trasladó las urgencias a Cangas y pidiendo que se devuelvan. En el escrito de reivindicación se critica las excusas de la consellería para no devolverlas: había que esperar a que la incidencia del covid bajara, había que adaptar la Casa do Mar para las medidas post covid que nunca fueron detalladas; se iba a construir el nuevo centro de Sisalde, por lo que no se iba a reformar la Casa do Mar y que el equipo médico del PACde Moaña prefiere estar agrupado en Cangas, a pesar de tener contrato para Moaña.