Villoch, hijo de Cangas

Fallecido en octubre de 2023 en un accidente de Montaña con 63 años, Benigno Villoch fue la cabeza visible en la lucha contra el covid-19 junto al también desaparecido alcalde Xosé Manuel Pazos. Una pareja que dio aliento a Cangas en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando la gente moría en los hospitales y en la residencia de Aldán no paraban de salir coches fúnebres. Esta lucha en la que Protección Civil Cangas hizo de infantería fue la que quedó grabada en el recuerdo de la población, pero también la del día a día, la de aquellos que pasaban por su consulta en el centro de salud de Cangas, donde Villoch, natural de Gondomar, ejerció de jefe de servicio.

Sobrina y hermana de Villoch reciben flores de la mano de Aurora Prieto y Victoria Portas. | G.N.

Todos los portavoces de la corporación de Cangas tuvieron palabras de elogio hacia la figura de este médico que, como su hijo Javier dijo en el transcurso de su intervención, entregó su vida a su profesión. Fue el presidente de Protección Civil Cangas, Cesáreo Coya, quien tomó la palabra en primer lugar en el pleno por ser la entidad que propuso el nombramiento. «Coa chegada da covid-19 foi un referente para tomar as primeiras medidas de protección dirixidas a poboación de Cangas. Era a persoa na que todos pousabamos os ollos para que nos guiase á hora de facer labores preventivas e loxísticas». Y se insistió en la defensa que el distinguido hacía de la sanidad pública. La portavoz de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, emocionada, dijo de Benigno Villoch que era un referente un apoyo constante durante la pandemia y que la distinción no hacía otra coa que darle las gracias por ello. La edil del PP, Dolores Hermelo, con la que el fallecido tenía una gran relación de amistad, hizo lo que pudo para contener las lágrimas y acertó a decir que no era fácil la vida sin él, que fue una persona que «nos cambió» . La concejala de Seguridad, la socialista Pilar Nogueira, haló de ser excepcional, de su dedicación inquebrantable, del legado que deja y la alcaldesa, Araceli Gestido, recordó aquello de «amor con amor se paga».

El hijo del doctor Villoch habló en nombre de la familia. Declaró que eran un verdadero honor y privilegio que su padre recibiera la distinción de Hijo Adoptivo. «En medio de esta tristeza encontramos consuelo en esta comunidad con innumerables muestras de afectos».

Araceli Gestido y Pilar Nogueira entregaron al hijo del doctor una placa y un diploma elaborado por Camilo Camaño y su hermana Magdalena Villoch y sobrina Belén recibieron ramos de flores de manos de Aurora Prieto y Victoria Portas. El acto lo cerró un video elaborado por miembros del Protección Civil Cangas con fotos y del doctor en varios momentos de su vida y de su querida montaña, en la que murió. Los versos de «Ausencia», de Lope de Vega, y la música de Imanol hicieron derramar a todo el pleno una lágrima.