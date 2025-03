«Este mundo necesita máis persoas como Fita A Rucha»

O Club Golfiños organizou onte a oitava edición da súa homenaxe Bueuesa Senlleira, que celebra ao redor do Día Internacional da Muller. A sala multiusos do Centro Social do Mar ateigouse para honrar a memoria de Fita A Rucha, unha curandeira e recompoñedora que sempre fixo o ben e que nunca quixo cobrar.

Josefa Santaclara Fernández, máis coñecida como Fita A Rucha, tiña un don: o seu saber como curandeira e recompoñedora. Algo do que poden dar testemuño un sinfín de veciños do barrio da Banda do Río, do resto de Bueu e da comarca do Morrazo e ata de Vigo ou Pontevedra. Un don polo que xamais quixo cobrar nin retribución económica algunha porque entendía que o seu deber era compartilo. Por iso, entre outras moitas razóns, o Club Golfiños quixo renderlle onte un recoñecemento póstumo dentro da oitava edición da súa homenaxe Bueuesa Senlleira. «Naqueles tempos nos que a sanidade non era pública pagar un médico facíase imposíble para algunhas familias. Fita era a única solución. De novo, só o pobo salva o pobo. E as persoas pobres son as que máis dan», destacaba onte no seu discurso o presidente de Golfiños, José Manuel Dopazo.

A sala multiusos do Centro Social do Mar ateigouse con máis dun cento de persoas que non quixeron perderse este merecido recoñecemento a súa veciña, finada en 2023. Unha das persoas que interviu foi un dos seus netos, Julio, que lembraba que na súa etapa como porteiro de fútbol tivo unha lesión nun dedo e os médicos dixéronlle que non podía voltar a xogar. Sen embargo, a súa avoa foi capaz de chegar a onde non o facían os médicos e mozo puido voltar a poñerse baixo unha portería.

A sala do Centro Social do Mar ateigado de público para honrar a Fita A Rucha. / Gonzalo Núñez

Trátase só dunha das moitas historias que outros moitos veciños e veciñas poderían contar. Fita A Rucha comezou a traballar desde moi nova e con só 12 anos entrou na fábrica de Massó, ata que logo montou o bar O Mariñeiro. A súa labor de curandeira e recompoñedora a entendía como un ben social. Unha forma de actuar e de entender a vida que debería ser exemplo para todos. «Este mundo necesita máis persoas como Fita A Rucha», concluía Dopazo.

Os segredos dun emplasto curativo

Na homenaxe de onte proxectouse un vídeo cun fragmento dunha entrevista que o propio José Manuel Dopazo lle fixo en 2015. Unha declaración na que contaba como procedía, por exemplo, ante unha escordadura: unhas fregas con augardente na zona danada para levar cada cousa ao seu sitio e logo un emplasto feito a base de brea e liño, que debía levarse entre seis e oito semanas.

Fita A Rucha aprendeu da súa avoa materna e o seu traballo mereceu incluso ser incluída no Museo Liste Etnográfico de Vigo dentro da homenaxe aos homes e mulleres que se dedicaron «a arte de curar».

Onte, catro das súas fillas foron as encargadas de recoller un fermoso ramo con flores de toxo para lembrar e honrar a unha desas persoas que tiña nas súas mans a arte de curar.