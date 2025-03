En tiempos de la monarquía absolutista francesa, el juego de la silla y el de la gallinita ciega eran frecuentes en la corte. Ayer, el BNG quiso jugar a eso con la silla del PP. Pero no le dejó sin asiento, sino lo cambió por otro, pero desgarrado, maltrecho, peor. Y, claro, molestó, lógico. No eran maneras. Además, lo cortés no quita lo valiente. Nunca.

Feliz cumpleaños a Isabel Quintás... y que todo salga bien el lunes

Aprovechamos hoy esta sección para felicitar a la concejala y portavoz del PSOE en Bueu, Isabel Quintás, que ayer estaba de cumpleaños. Se puede decir que nació con la primavera debajo del brazo, aunque estos día el tiempo tiene más de invernal que de primavera. No sabemos si recibió muchos regalos, pero sí que sabemos que el lunes tiene algo parecido a un regalo. Después de mucho tiempo esperando por una operación y algún que otro aplazamiento para resolver un problema de visión por fin la operan. Y eso tal como están las cosas es el mejor de los regalos. Así que, ¡muchas felicidades y que a partir de lunes nos podamos ver mejor que antes!

Tanto va el cántaro a la fuente que al final llega Martinho y lo rompe

Perdonen, pero nos hemos permitido una licencia en el dicho popular ese de que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Porque nos cuentan que algunos de los daños de «Martinho» en la comarca se podían haber evitado. Que por falta de avisar no fue...