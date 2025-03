El IES María Soliño retomará las clases de la ESO de forma virtual y el bachillerato, en Rodeira

El alumnado de los institutos María Soliño y Rodeira, de Cangas, y de la escuela infantil de O Con, en Moaña, retomarán las clases el lunes tras dos días sin actividad por los daños de la borrasca «Martinho» en sus centros educativos. Rodeira acudirá a sus propias instalaciones, excepto en el ala afectada, que no interrumpe la actividad lectiva. El alumnado de bachillerato del María Soliño lo hará también en Rodeira, por las tardes, y los estudiantes de ESO seguirán las clases vía telemática, a través de E-Dixgal. La treintena de alumnos de O Con se desplazará al Ceip de Quintela, según lo acordado.

Entretanto, la Consellería de Educación acometerá las obras de sustitución de las cubiertas en los tres centros, con una inversión que ronda los 500.000 euros. Los pasos se concretaron ayer en una reunión del conselleiro, Román Rodríguez, con representantes políticos y de la comunidad educativa de los centros afectados, mientras los operarios retiraban ya los escombros para comenzar con el cambio de cubiertas. Todos destacan la «coordinación e cooperación» de la Xunta y las demás entidades para paliar las consecuencias del temporal, y demandan «comprensión e paciencia» para recuperar la normalidad.

«Estamos aquí para buscar consenso e solucións para o alumnado afectado», destacó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, tras la reunión con el conselleiro y una veintena de representantes políticos, técnicos, de la comunidad educativa y de los medios de intervención. Román Rodríguez les agradeció la «responsabilidade e implicación» para buscar y agilizar soluciones, «unha resposta moi rápida, eficaz e eficiente que vai minimizar o impacto educativo e permitirá volver antes á normalidade». Ya se ha contratado una empresa, Cubiertas Galicia, «para facelo de forma exprés», y se trabajará incluso los fines de semana por motivos de urgencia.

Instalaciones del IES Rodeira cubiertas con lonas y plásticos contra la humedad. | G.Núñez

En ambos centros cangueses se desprendieron importantes partes del tejado, incluyendo tanto la cubrición como el soporte. Los técnicos de la Xunta explicaron que el mayor daño lo sufre el IES María Soliño, con entre 800 y 900 metros cuadrados de cubierta afectados –«o que fai imposible que o alumnado volva ás súas aulas o luns»–, el triple que el IES Rodeira, aunque se actuará en el conjunto con una nueva estructura. El importe de las obras en los tres centros educativos de O Morrazo rondará los 500.000 euros, y el plazo de ejecución es de «alrededor de dúas semanas e media», dependiendo de las condiciones meteorológicas. A mayores, habrá que resolver otros problemas derivados de las filtraciones de agua en el sistema eléctrico, falsos techos, pintura y estructuras más sensibles a la humedad.

Cuestionados por el sistema de cubrición empleado en estos centros, donde ya se desprendieron chapas de la cubierta en otras ocasiones, con el consiguiente peligro, los técnicos avanzaron que se repondrá «cun novo sistema de anclaxe reforzado, que xa se está a empregar nas cubertas novas, coa finalidade de minimizar o risco deste tipo de incidentes no futuro».

Daños desiguales en las estructuras y plazos en función de las condiciones meteorológicas

La treintena de alumnos de la Escola Infantil de O Con, en Moaña, también retomarán las clases el lunes en las instalaciones del Ceip de Quintela, según confirmaron los responsables educativos. El tejado de este centro «resultou menos afectado» que los de Cangas, pues «só se desprendeu de forma parcial e non o soporte». En consecuencia, «procederase a intentar reparar canto antes as pranchas afectadas que non voaron para que non entre a auga na escola», y posteriormente a su sustitución. Los plazos dependerán de las condiciones meteorológicas en las próximas semanas, advierten.Con respecto al IES María Soliño, sus alumnos de la ESO «continuarán estudando desde as súas casas a través do sistema E-Dixital», según la Consellería de Educación «a petición dos equipos directivos de ambos institutos». Se descartó trasladarlos a Rodeira porque las familias rechazaron «ir a clase na quenda de tarde». Sí lo harán los de bachillerato.