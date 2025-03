Down reclama sus derechos desde Moaña

«As persoas coa síndrome de Down somos iguais que aquelas que non teñen esta alteración cromosómica: sentimos, pensamos, queremos, crecemos e ilusionámonos coma calquera».. Es parte del manifiesto que ayer, en el salón de plenos de Moaña y en un acto organizado con Motivo del Día Mundial del síndrome de Down por el Concello con cuatro asociaciones, leyeron seis de sus usuarios: José Carlos Martínez Coello, todo un símbolo de superación en Moaña y miembro de Xuntos Down Pontevedra; Dario Paredes, de la Asociación Juan XXIII; Ruth García Martínez, Carla Nogueira Hermelo, Iris Curra Mariño, de Aspamsim y Antón Esteban Estévez, de la Asociación Down Vigo.

Fue Carlos Martínez quien arrancó el manifiesto con la gracia y el don de gentes que le caracterizan, que le ha llevado a compartir puestos como candidato en la política local y sentarse junto a presidentes. Y entre ellos se fueron dando el relevo para dar lectura a este manifiesto en el que se recordó que, como dice campaña de Down España para este año, «somos Tan coma ti, tan coma vós». Se preguntaron que sin son tan parecidos, ¿por qué cuesta tanto incluirles y por qué no tienen las mismas oportunidades?

Por eso que, sentados en la mesa en la que la alcaldesa preside los plenos, dejaron claro que «un cromosoma extra non pode ser a escusa para privarnos dos nosos dereitos. Temos dereito a ser persoas autótonas e independentes. A estudar, a traballar, a querer, a divertirnos e a relacionarnos. E, por suposto, temos dereito a tomar as nosas propias decisións e a formar parte da sociedade». Movieron muchas sensibilidades cuando con sumo esfuerzo para decirlo alto y claro «é moito máis o que nos une que o que nos diferencia. Estamos cansos de que nos etiqueten, e de todos os prexuízos que existen sobre nós. Non somos nenos e nenas eternamente, nin unha carga familiar. Somos persoas activas, con metas, aspiracións e opinións».

Usuarios de centros de Down con organizadores del Concello del acto de ayer en Moaña. / Gonzalo Núñez

La concejala de Benestar Social, María Sanluis, condujo un acto en el que destacó que «como sociedade, debemos seguir avanzando para garantir que todas as persoas teñan espazos onde desenvolverse, crecer e demostrar o seu talento. A nosa experiencia demostra que cando apostamos pola diversidade, todos saímos gañando. Por iso, hoxe queremos lembrar que a inclusión non é un favor, é un dereito. E cando a sociedade comprende isto, convértese nun lugar máis xusto, máis forte e máis humano para todas e todos».

La concejala leyó también el relato corto «Pan para desdentados» un precioso texto de Maria Salinas García con ilustración de Luz Beloso, que ganó el I Certame de Relato Corto en Igualdade Lonxa Literaria-Concello de Moaña en 2021 y que gira en torno a un bolsero con síndrome de Down en una sucursal bancaria de Moaña.

En el acto se proyectaron vídeos cortos de la Federación Española de Síndrome de Down; de la Asociación Juan XXII y de Luis Montes Pallarés de la Asociación Síndrome de Down de atención temprana y formador de empleo; habló Pepita Coello, madre de Carlos Martínez, como familiar en representación de Down Galicia; y Carlos Sotelo, como presidente de la Asociación de padres y madres de personas con discapacidad de O Morrazo (Aspamsim).