Un colegio de Cangas anuncia una querella por acoso hacia el centro y algunos profesores

El colegio concertado Compañía de María de Cangas ha decidido presentar una querella criminal por amenazas recibidas en forma de pintadas, en redes sociales, en plataformas y en una carta enviada al centro con sede fiscal en el extranjero, por parte de personas en "la sombra" que acusan al centro escolar de no haber actuado en unos casos denunciados por padres de alumnos por acoso y maltrato escolar.La denuncia se va a dirigir contra las personas que sí tiene identificadas y pedirá a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que identifiquen a aquellas personas que injurian al colegio amparándose en el anonimato de redes sociales.

La dirección del colegio ha subido a su Instagram el anuncio de esta querella en un comunicado en el que explica que "el pasado mes de octubre recibimos un escrito de la Fiscalía de Menores solicitando información sobre varios docentes en relación a una denuncia por unas supuestas situaciones de acoso escolar y maltrato que se habrían producido en el colegio. En respuesta, el pasado 8 de noviembre la dirección remitió un documento a la Fiscalía en el que se describía detalladamente la actividad, seguimiento y la respuesta a las incidencias o quejas recibidas durante el curso pasado por parte de algunas familias, como es habitual en la actividad ordinaria de cualquier centro educativo".

Pintada borrada en el muro del colegio. / Julio Santos Álvarez

Añade el escrito del centro que nunca se ha producido una situación de maltrato: "En dicho documento queda claramente acreditada la actuación intensiva del profesorado, así como el acompañamiento tanto a las familias como especialmente a los alumnos. Todas las situaciones referidas están relacionadas con problemas de rendimiento escolar, sociabilidad o convivencia y fueron afrontadas correctamente. En algunos casos, incluso, está documentado el agradecimiento de las familias. No ha habido ningún incidente relevante o grave en la escuela. Todas las situaciones derivadas de la convivencia escolar se han encauzado correctamente y siempre se ha actuado con diligencia para cortar de raíz cualquier indicio de acoso o mal trato. En el centro no se ha producido ninguna situación de maltrato por parte del profesorado; esto nunca se habría tolerado. Desde que la dirección remitió la comunicación a la Fiscalía no hemos recibido ninguna noticia ni requerimiento por parte de ninguna autoridad judicial o administrativa. Ningún miembro de nuestra comunidad educativa ha sido acusado de nada y la inspección educativa ha tenido conocimiento de todo lo mencionado desde el primer momento". Sigue explicando que pese a todo, "hace unas semanas a través de distintos canales, el colegio y representantes de la Compañía de María empezaron a recibir cartas, llamadas y mensajes en los que se exigía una actuación ante una supuesta situación generalizada de “violencia escolar entre padres y docentes hacia menores” acusando al centro de “encubrirlo todo”. Estas comunicaciones están llenas de falsedades y hechos que pueden demostrarse fácilmente como inexistentes".

En el mismo comunicado detalla que "en esas mismas fechas, el colegio fue etiquetado en una publicación en redes como lugar en donde se produce violencia escolar y algunos profesores solicitudes de seguimiento por parte de perfiles que denuncian ese tipo de violencia. El acoso se intensificó con pintadas en la fachada del centro y con una carta enviada por una entidad con sede fiscal en el extranjero, en la que también se amenaza directamente a varios docentes calificándolos de agresores. Algunas acusaciones son anónimas o con nombres falsos y otras coinciden con algunas de las familias de ex alumnos de los cuales la Fiscalía de Menores nos solicitó información". Por esta razón explica la decisión de iniciar acciones legales por delitos de calumnia e injurias y se emprenderán acciones civiles para exigir la reparación de los daños y perjuicios causados a nuestra comunidad educativa. Así mismo se ha ofrecido a los docentes afectados la posibilidad de unirse a la demanda o recibir apoyo en cualquier acción legal que decidan emprender. Lamentamos vernos obligados a emprender acciones legales y el malestar que pueda generar la atención mediática, pero nos enfrentamos a acusaciones extremadamente graves dirigidas contra personas concretas a las que se señala directamente por maltrato infantil. Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con la debida diligencia para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables".