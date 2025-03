La ANPA del María Soliño rechaza el traslado y estudia medidas para evitarlo

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del IES María Soliño no está de acuerdo con el traslado de alumnos. No lo estaba del anuncio de que todos los alumnos del centro (580) pasaran al IES Rodeira en horario de tarde, como primero acordó la Consellería de Educación el jueves, pero tampoco lo está ahora, cuando el acuerdo al que se llego ayer en Rodeira es que hasta este instituto solo se trasladen los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. La ANPA, a través de su presidente, Carlos Vilanova, manifiesta el malestar de este colectivo por no haber sido invitado a la reunión que de ayer en IES Rodeira con el conselleiro de Educación y que, ni tan siquiera, se le permitiera exponer el punto de vista sobre este delicado asunto. Además, recuerda que el desastre que tuvo lugar el jueves debido al temporal, que tiró la cubierta del IES Soliño, es consecuencia de la falta de inversión en mantenimiento de un edificio que tiene 40 años. Reitera que hace años que se solicitó el cambio de cubierta y revela que todos los años el centro está gastando buena arte de sus presupuestos en parchear el tejado. «Os nosos fillos están acostumados a convivir con caldeiros para recoller as goteiras cando chove».

Desde la ANPA se asegura que el cambio que por parte de Educación se pretende realizar rompe por completo la vida de muchas familias, no solo del alumnado, sino también del profesorado.

En una nota de prensa , la ANPA afirma que muchas familias no va enviar a sus hijos a clases. Elaborada antes de la reunión en el IES con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la nota se dejaba claro que las familias de los primeros cursos de ESO no podía n dejar toda la mañana en casa a sus hijos mientras trabajaban. Ahí también se hablaba de la solución digital, que fue la que se tomó para el alumnado de la ESO. Aún ayer, después de conocer la decisión definitiva, Carlos Vilanova planteaba la alternativa de trasladar a todo el alumnado a otros centros escolares de Cangas, como el de O Hío o del de Aldán, donde había aulas sin ocupar. Esa posibilidad también surgió en la reunión con el conselleiro pero al echar cuentas se pudo comprobar que no era posible porque las aulas no llegaban. Carlos Vilanova habla también de trastorno que supone el cambio a alumnos que practican deporte por la tarde o que estudian en el Conservatorio. De todas formas, el presidente de la ANPA dijo «Si me lo dan firmado lo de los 15 días callo la boca». Es fin de semana se estudiará si se van a tomar medidas o no contra el acuerdo.

Por otra parte, el equipo directivo del María Soliña estuvo el jueves vaciando el aula de tecnología para salvar al material tan sensible que contiene. Ayer, con la lluvia que caía dentro, el equipo directivo trabajó a destajo y contrató a una empresa par realizar tareas de limpieza y secado, ante la respuesta del Concello de Cangas de no tener personal disponible para enviar al centro, a pesar de que el Concello se había comprometido.